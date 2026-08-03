डाक अदालत 12 अगस्त को आयोजित होगी
12 अगस्त को लखनऊ जीपीओ में जनसमस्याओं के त्वरित समाधान हेतु ‘डाक अदालत’ का आयोजन होगा। आम जनता अपनी शिकायतें 10 अगस्त तक मुख्य डाकपाल को भेज सकती है। आवेदन डाक या व्यक्तिगत रूप से भेजे जा सकते हैं। लिफाफे पर ‘डाक अदालत’ लिखना अनिवार्य है।
डाक सेवाओं से जुड़ी जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 12 अगस्त को सुबह 11 बजे लखनऊ जीपीओ में ‘डाक अदालत’ आयोजित की जाएगी। आम जनता जीपीओ की सेवाओं से संबंधित अपनी शिकायतें 10 अगस्त तक मुख्य डाकपाल, लखनऊ जीपीओ को प्रेषित कर सकती है। आवेदन डाक या व्यक्तिगत रूप से दिए जा सकते हैं। लिफाफे पर ‘डाक अदालत’ लिखना अनिवार्य है और साथ में आवेदक का नाम, पता व मोबाइल नंबर होना चाहिए।
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