डाकघरों में राखी के लिए वाटरप्रूफ लिफाफे उपलब्ध
डाक विभाग ने रक्षाबंधन पर्व के लिए वाटरप्रूफ लिफाफे उपलब्ध कराए हैं। यह लिफाफे 10 रुपये में डाकघरों से खरीदे जा सकते हैं। बारिश के मौसम में राखियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह विशेष व्यवस्था की गई है। इससे भेजी गई राखियां सुरक्षित रहेंगी।
- डाक विभाग ने आगामी रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए वाटरप्रूफ लिफाफा तैयार कर डाकघरों में उपलब्ध कराया - डाकघर से लोग 10 रुपये में लिफाफा ले सकते है, बारिश के मौसम में भी बहनों की भेजी राखी भाइयों तक सुरक्षित पहुंचेगी
रक्षाबंधन के लिए विशेष व्यवस्था
गाजियाबाद, अमन वत्स। रक्षाबंधन पर्व को लेकर डाक विभाग ने राखी भेजने वाले लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की है। सावन में बारिश के बीच डाक से भेजी जाने वाली राखियों को सुरक्षित रखने के लिए डाकघरों में वाटरप्रूफ लिफाफे उपलब्ध कराए गए हैं। बहनें और अन्य लोग इन लिफाफों को डाकघर से महज 10 रुपये में खरीद सकते हैं और इनमें राखी रखकर भेज सकते हैं। वाटरप्रूफ लिफाफा होने से राखी गंतव्य तक सुरक्षित रहेगी।
बारिश में राखी की सुरक्षा
बारिश के मौसम में सामान्य कागज के लिफाफे के भीगने से राखी और उसके साथ भेजी जाने वाली अन्य सामग्री खराब होने की आशंका रहती है। कई बार रास्ते में बारिश होने के कारण लिफाफा गीला हो जाता है। इसे देखते हुए डाक विभाग ने रक्षाबंधन के अवसर पर वाटरप्रूफ लिफाफे की व्यवस्था की है। वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर गाजियाबाद मंडल विशाल कुमार पाठक ने बताया कि वॉटरप्रूफ लिफाफे की खासियत यह है कि बारिश के पानी से अंदर रखी राखी सुरक्षित रहेगी। सभी डाकघरों में रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए इन लिफाफों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। लोग डाकघर पहुंचकर 10 रुपये में वाटरप्रूफ लिफाफा खरीद सकते हैं। इसमें राखी को सुरक्षित तरीके से पैक करने के बाद निर्धारित डाक प्रक्रिया के तहत संबंधित पते पर भेजा जा सकता है। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन पर बड़ी संख्या में लोग डाक के माध्यम से राखी भेजते हैं। खासतौर पर दूसरे शहरों में रहने वाले भाइयों तक समय से राखी पहुंचाने के लिए बहनें पहले ही डाक से राखी भेजती हैं। ऐसे में बारिश के मौसम में वाटरप्रूफ लिफाफा उनके लिए उपयोगी साबित होगा। इससे राखी के भीगने या खराब होने की चिंता भी कम होगी। सभी राखी समय से गंतव्य तक पहुंचे इसके लिए नियमित निगरानी की जाएगी।
सामान्य प्रश्न
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