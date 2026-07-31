कल से डाक के जरिए डॉक्यूमेंट और पार्सल भेजने पर शुल्क में बदलाव

हल्द्वानी, संवाददाता। डाक विभाग एक अगस्त से स्पीड पोस्ट और डाक सेवाओं से जुड़े नए नियम लागू करने जा रहा है। नए प्रावधानों के तहत पहली बार डॉक्यूमेंट और पार्सल की स्पष्ट श्रेणी तय कर दी गई है। इसके साथ ही दोनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग शुल्क भी निर्धारित किए गए हैं।

नए नियमों का विवरण

डाक विभाग के अनुसार, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, बैंक पासबुक, चेकबुक, वेलकम किट, बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स और इंश्योरेंस पेपर्स, रक्षाबंधन के लिए 500 ग्राम तक के नॉनकमर्शियल राखी वाले लिफाफे, छोटे पैकेट और ग्रीटिंग कार्ड्स को डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इनके अलावा भेजी जाने वाली सभी अन्य वस्तुएं पार्सल मानी जाएंगी। नए नियमों के अनुसार डाक शुल्क वस्तु के वजन और गंतव्य के आधार पर तय होगा। 250 ग्राम से 500 ग्राम तक की वस्तु पर 65 रुपये प्रति वस्तु शुल्क लगेगा, जबकि एक से दो किलोग्राम तक के पार्सल का शुल्क न्यूनतम 100 रुपये से शुरू होगा। डाक विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य डाक सेवाओं को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है, ताकि ग्राहकों को उनकी सामग्री के अनुसार स्पष्ट श्रेणी और शुल्क का लाभ मिल सके।