कोरोना वैक्सीन लेने के दो साल के अंदर होगी मौत? जानें क्या है वायरल दावे का सच

कोरोना महामारी को हराने के लिए सरकार एक तरफ टीकाकरण पर जोर दे रही है तो वहीं कुछ लोग अफवाह फैलाने में भी जुटे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फ्रेंच नोबेल विजेता के हवाले से कहा जा रहा है कि कोरोना टीका लगवाने वाले लोगों की दो साल के अंदर मौत हो जाएगी। अब सरकार ने इस दावे को पूरी तरह झूठा बताते हुए कहा है कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है।

वायरल पोस्ट में नोबेल विजेता लूक मोनटागनाइर के हवाले से कहा गया है कि टीका लेने वाले सभी लोगों की मौत 2 साल के भीतर हो जाएगी। किसी भी तरह का टीका लेने वालों के बचने की कोई संभावना नहीं है। वायरोलॉजिस्ट के हवाले से यह भी कहा गया है कि जिन लोगों को टीका लग चुका है उनके इलाज की कोई संभावना नहीं है।

