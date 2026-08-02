मधुसूदन पब्लिक स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम
मधुसूदन पब्लिक स्कूल में ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सकारात्मक परिवर्तन एवं स्वजागृति अभियान का जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और नैतिक मूल्यों की जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में ब्रह्माकुमारी की बी के बहन सोनू ने महत्वपूर्ण विषयों पर विचार साझा किए और लगभग 190 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
चक्रधरपुर। मधुसूदन पब्लिक स्कूल आसानतलिया के सभागार में शनिवार को ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सकारात्मक परिवर्तन एवं स्वजागृति अभियान के अंतर्गत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, नैतिक मूल्यों तथा स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता विकसित करना था। ब्रह्माकुमारी की वरिष्ठ बी के बहन सोनू ने विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच, तनावमुक्त जीवन, मन की शांति, नशामुक्ति, आत्म-सशक्तीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में लगभग 190 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
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