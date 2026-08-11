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खानूडीह में आरओबी निर्माण को लेकर रेल मंत्री से मिले सांसद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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आद्रा रेल मंडल के महुदा-गोमो खंड में खानूडीह रेलवे फाटक के स्थान पर आरओबी निर्माण को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने वार्ता की। बाघमारा बचाओ नागरिक संघर्ष समिति ने रेल मंत्री को समस्याओं से अवगत कराते हुए आरओबी निर्माण के लिए सकारात्मक आश्वासन प्राप्त किया।

खानूडीह में आरओबी निर्माण को लेकर रेल मंत्री से मिले सांसद

बाघमारा, प्रतिनिधि। आद्रा रेल मंडल अंतर्गत महुदा-गोमो रेल खंड के बीच खानूडीह रेलवे फाटक के स्थान पर आरओबी निर्माण को लेकर सोमवार देर शाम रेल भवन, दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी एवं धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के बीच सकारात्मक पहल की गई। उक्त मौके पर बाघमारा बचाओ नागरिक संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारी उपस्थित थे। वार्ता में समिति की ओर से रेल मंत्री को सौंपे गये मांग पत्र पर मंत्री ने आरओबी निर्माण पर सकारात्मक कारवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान रेल मंत्री का बाघमारा बचाओ नागरिक संघर्ष समिति की ओर से बताया गया कि वर्तमान में रेल फाटक बंद रहने से आम नागरिकों को किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है।

समस्या सुनने के बाद रेल मंत्री के सकारात्मक पहल के आश्वासन पर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो एवं बाघमारा के समस्त नगरवासियों की ओर से समिति के सदस्यों ने उन्हें हृदय से आभार व्यक्त किया। मौके पर अखिलेश सिंह, सज्जन खंडेलवाल, बैजनाथ प्रसाद, संजय चंद्रवंशी, ज्ञानेश प्रसाद साहू, सुरेश साव, प्रमोद चौरसिया, जोगेंद्र सिंह, रविंद्र पांडेय, अभिषेक पांडेय थे।

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