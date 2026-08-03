हाईवे पर जानलेवा गड्ढे, राहगीर परेशान
चाकघाट। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर स्थित बघेड़ी चौराहा
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर स्थित बघेड़ी चौराहा (चाकघाट) के पास सड़क की बदहाल स्थिति अब दुर्घटनाओं को खुला निमंत्रण देने लगी है। बारिश के कारण सड़क पर बने गहरे गड्ढे पानी से लबालब भर गए हैं। ऐसे में वाहन चालकों को यह पता ही नहीं चल पाता कि सड़क समतल है या गड्ढा। स्थानीय लोगों के अनुसार एनएच-30 पर चौबीसों घंटे भारी वाहनों, ट्रकों, बसों, एंबुलेंस, स्कूल वाहनों और दोपहिया वाहनों की आवाजाही रहती है। बघेड़ी चौराहा व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां आसपास कई दुकानें, प्रतिष्ठान और आबादी है। बीच सड़क पर बने गहरे गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने से वाहन चालकों को गड्ढों की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता।
कई बार चालक गड्ढे से बचने के प्रयास में अचानक वाहन मोड़ देते हैं, जिससे पीछे आ रहे वाहनों के टकराने की आशंका बढ़ जाती है। सबसे अधिक परेशानी बाइक सवारों और साइकिल चालकों को हो रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें