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यूएचएस प्राणपुर पल्स टू विद्यालय पहुंचे के लिए पक्के रास्ते तक नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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युवा लीड... बदहाली की तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड स्थित एक उ

यूएचएस प्राणपुर पल्स टू विद्यालय पहुंचे के लिए पक्के रास्ते तक नहीं

गढ़़पुरा, एक संवाददाता। सरकारी स्कूलों की बदहाली की तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड स्थित एक उत्क्रमित माध्यमिक पल्स टू विद्यालय प्राणपुर हिन्दी की है। इस विद्यालय में पहुंचने के लिए मुख्य सड़क से पहुंच पथ का आभाव है। इस कारण से विद्यालय के छात्र-छात्राएं व‌ शिक्षक कीचड़ से होकर विद्यालय पहुंचते हैं। इतना ही नहीं विद्यालय में पल्स टू में साइंस के एक भी शिक्षक नहीं है जिस कारण से 75 विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका है। विद्यालय के कमी के बारे में बताते हुए प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार पासवान ने बताया कि विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है।

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विद्यालय की कमजोर स्थिति

सबसे बड़ी समस्या मुख्य सड़क से विद्यालय तक पहुंच पथ की है। बरसात में कीचड़ और पानी के कारण बच्चों और शिक्षकों को विद्यालय पहुंचने में भारी परेशानी होती है। इस रास्ते से आने पर कई बार बच्चे किचड़ में गिर जाते जिससे कई बार विद्यार्थियों की पठन - पाठन बाधित हो जाती है। विद्यालय में कुल 417 बच्चों में कुल 8 शिक्षक कार्यरत हैं। वहीं, दशम वर्ग के छात्र-छात्रएं में मनीष कुमार, साक्षी कुमारी, गितांजली कुमारी और सामिमा खातुन आदि ने बताया की वे इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई कर रही हैं। कीचड़ भरे रास्ते से गुजरकर स्कूल आना उनकी रोज की मजबूरी बन गई है। इधर, ग्रामीणों और अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि विद्यालय तक पक्का पहुंच पथ बनवाया जाए। चाहरदिवारी का निर्माण हो, स्मार्ट क्लास की सुविधा दी जाए और रिक्त शिक्षकों के पदों पर जल्द बहाली की जाए। ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके。

पढ़ाई के लिए चुनौतियाँ

पढ़ाई से पहले कीचड़ से जंग विद्यालय तक पहुंचने के लिए मुख्य सड़क से विद्यालय तक एक भी पक्का पहुंच पथ नहीं है। हल्की बरसात होते ही पूरा रास्ता दलदल में तब्दील हो जाता है। रोजाना 417 छात्र-छात्राएं और शिक्षक कीचड़, गड्ढे और पानी से होकर विद्यालय पहुंचने को मजबूर हैं। प्रधानाध्यापक ने बताया, बारिश के दिनों में बच्चे गिरकर चोटिल हो जाते हैं। कई बार किताबें-कॉपियां कीचड़ में सन जाती हैं। अभिभावक डर के मारे बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। पठन-पाठन बुरी तरह प्रभावित होता है।

शिक्षकों की कमी और संसाधनों की समस्या

पल्स टू का विज्ञान संकाय कागजों तक सीमित विद्यालय में संसाधनों का टोटा सबसे ज्यादा शिक्षकों को लेकर है। सबसे गंभीर बात यह है कि पल्स टू में विज्ञान संकाय के लिए एक भी शिक्षक उपलब्ध नहीं है। विज्ञान पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों के अरमान यहीं दम तोड़ रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ विज्ञान ही नहीं, भूगोल, राजनीति शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गृह विज्ञान और मनोविज्ञान जैसे विषयों के शिक्षक भी विद्यालय में नहीं हैं। कुल 417 विद्यार्थियों* के लिए मात्र 8 शिक्षक ही कार्यरत हैं। 21वीं सदी में भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित डिजिटल शिक्षा की बातें हर तरफ हो रही हैं लेकिन इस विद्यालय में स्मार्ट बोर्ड तक नहीं है। विद्यालय की चारदिवारी नहीं होने के कारण सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। कोई भी बाहरी व्यक्ति कभी भी परिसर में प्रवेश कर सकता है रिपोर्टर:अग्निवेश वत्स

सामान्य प्रश्न

विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कितनी है?
विद्यालय में कुल 8 शिक्षक कार्यरत हैं।
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