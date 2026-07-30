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पॉलीटेक्निक काउंसलिंग के चौथे चरण का रिजल्ट आया, सत्यापन आज से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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प्राविधिक शिक्षा परिषद ने पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा के चौथे चरण की काउंसलिंग का सीट आवंटन परिणाम घोषित कर दिया है। जिन छात्रों को सीट मिली है, उन्हें 31 जुलाई से 04 अगस्त तक प्रमाण पत्र सत्यापन कराना होगा। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर देखें।

पॉलीटेक्निक काउंसलिंग के चौथे चरण का रिजल्ट आया, सत्यापन आज से

प्राविधिक शिक्षा परिषद ने पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा के चौथे चरण की काउंसलिंग का सीट आवंटन परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया। परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों को इस चरण में संस्था और पाठ्यक्रम मिला है, उन्हें अब प्रमाणपत्र सत्यापन कराना होगा। सत्यापन का कार्य 31 जुलाई 2026 से 04 अगस्त शाम 6:00 बजे तक किया जाएगा। अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के अंदर अपने सभी मूल प्रमाण-पत्रों के साथ आवंटित सहायता केंद्र पर पहुंचकर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करें। समय सीमा के बाद सत्यापन नहीं होगा। काउंसलिंग, सीट आवंटन और हेल्प सेंटर की पूरी जानकारी के लिए अभ्यर्थी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर विजिट कर सकते हैं।

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उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों को चौथे चरण में सीट मिली है, वे जल्द से जल्द शुल्क जमा कर अपनी सीट कन्फर्म करें और फिर वेरिफिकेशन के लिए जाएं।

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