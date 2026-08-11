प्लास्टिक नोट इंफो

पॉलीमर नोट क्या होते हैं प्लास्टिक नोट विशेष पॉलिमर (बीओपीपी) नामक प्लास्टिक फिल्म से

पॉलीमर नोट क्या होते हैं प्लास्टिक नोट विशेष पॉलिमर (बीओपीपी) नामक प्लास्टिक फिल्म से बने होते हैं, जिस पर डिजाइन, सुरक्षा फीचर और सीरियल नंबर प्रिंट किए जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनकी मजबूती और लंबी उम्र है। ये छूने में तो सामान्य नोटों जैसे ही हल्के होते हैं, लेकिन पानी में भीगने पर भी नहीं गलते और लंबे समय तक चलते हैं।

पॉलिमर की खासियत आरबीआई जिस पॉलिमर का इस्तेमाल नोट छापने के लिए करने जा रहा है, उसको तकनीकी भाषा में बीओपीपी (बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलीन) कहा जाता है। यह प्लास्टिक तो है लेकिन आम कैरी बैग वाले जैसा तो बिल्कुल नहीं होता है। बीओपीपी यह खास तरह की प्लास्टिक शीट होती है, जिसे दोनों दिशाओं यानी लंबाई और चौड़ाई में खींचकर मजबूत और पारदर्शी बनाया जाता है। यह बेहद पतली यानी लगभग 90 माइक्रोन होने के बावजूद आसानी से फटती या मुड़ती नहीं है।

नकल तैयार करना होगा मुश्किल प्लास्टिक नोटों में सुरक्षा के ज्यादा मजबूत इंतजाम किए जा सकते हैं। इसमें पारदर्शी विंडो, होलोग्राम और अधिक सुरक्षा फीचर आसानी से जोड़े जा सकते हैं। इसके चलते इनके नकल बनाना आसान नहीं होता। इससे फर्जी नोटों की समस्या पर भी काफी हद तक रोक लग सकती है।

कॉटन पेपर की तुलना में महंगा आम तौर पर लगता है कि प्लास्टिक सस्ता होगा तो नोट भी सस्ते छपते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में प्लास्टिक नोट की छपाई अभी आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुई है और ना ही इसका खर्चा सामने आया है। हालांकि, दुनिया के जिन देशों में प्रिंट होती है, वहां कॉटन पेपर के नोट की तुलना में 30 से 50 % तक अधिक लागत आती है। इसमें शुरुआती लागत से लेकर लंबी अवधि में बचत तक की अहमियत है।

पुराने कागजी नोट बंद नहीं होंगे सरकार और आरबीआई ने यह स्पष्ट किया है कि पॉलीमर नोट आने से पुराने कागजी नोट चलन से बाहर नहीं होंगे। जब तक नए नोट पूरी तरह स्थापित नहीं होते, तब तक कागजी नोट चलन में बन रहेंगे। यह बदलाव धीरे-धीरे और अलग-अलग चरण में किया जाएगा।

प्लास्टिक नोट के फायदे 1. 30 साल तक सुरक्षित

10 और 20 के कागजी नोट लगातार हाथों-हाथ घूमने और मुड़ने से 1-2 साल में फट या गल जाते हैं। प्लास्टिक नोट आसानी से नहीं फटते और करीब 30 साल तक सुरक्षित रह सकते हैं।

2. बार-बार छपाई की बचत

नोटों की उम्र लंबी होने से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को बार-बार नए नोट छापने और पुराने नोटों को नष्ट करने का भारी खर्च नहीं उठाना पड़ेगा।

3. पानी का असर नहीं

ये नोट पानी, चाय या बारिश में भीगने पर भी खराब नहीं होते। प्लास्टिक की सतह पर धूल, मिट्टी या पसीना नहीं चिपकता। इन्हें आसानी से पोंछकर साफ किया जा सकता है, जिससे ये हमेशा नए जैसे दिखते हैं।

4. नकली नोटों पर लगाम

पॉलीमर नोटों पर नकली नोट बनाना लगभग नामुमकिन होता है। इन नोटों में एक पारदर्शी 'खिड़की' होती है, जिसकी नकल साधारण प्रिंटर या स्कैनर से नहीं की जा सकती।

5. पर्यावरण को लाभ

कागजी नोटों के लिए कपास और विशेष पेपर का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक नोटों से पर्यावरण पर दबाव कम होगा। जब ये प्लास्टिक नोट बहुत पुराने या चलन से बाहर हो जाएंगे, तो इन्हें पिघलाकर अन्य प्लास्टिक उत्पाद (जैसे कंपोस्ट बिन या प्लास्टिक के बर्तन) बनाए जा सकेंगे।

6. एटीएम (एटीएम) और वेंडिंग मशीनों के लिए बेहतर

ये नोट आपस में चिपकते नहीं हैं, जिससे एटीएम से पैसे निकालते समय या वेंडिंग मशीनों में नोट फंसने (जाम होने) की समस्या खत्म हो जाएगी।

दुनिया के 60 देशों में चलन 1. ऑस्ट्रेलिया : 1988 में सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। 10 डॉलर का स्मारक पॉलिमर नोट जारी किया गया। इसके बाद पूरी नोट श्रृंखला को धीरे-धीरे पॉलिमर में बदला गया।

2. ब्रिटेन: 2016 से ब्रिटेन ने अपने सभी नोटों यानी कि 5, 10, 20 और 50 पाउंड को पूरी तरह प्लास्टिक पॉलिमर में बदल लिया है।

3. कनाडा: साल 2011 से कनाडाई डॉलर को प्लास्टिक में बदलने की शुरुआत हुई थी और आज वहां पूरी तरह पॉलिमर नोट चलन में आ गए हैं।

4. न्यूजीलैंड: ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी यह देश भी अपनी पूरी करेंसी को पॉलिमर में ढाल चुका है।

5. रोमानिया: रोमानिया यूरोप का वह पहला देश था जिसने 1999 में प्लास्टिक नोट छापे थे और 2003 तक पूरी तरह अपना लिया था।

6. अन्य देश: इनके अलावा वियतनाम, ब्रुनेई, पापुआ न्यू गिनी, मालदीव, नाइजीरिया और सिंगापुर जैसे कई देशों में प्लास्टिक के नोटों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है।