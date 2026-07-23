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केमिकल फैक्ट्रियों की दोबारा होगी जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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कानपुर सीमा में एक प्रभावशाली केमिकल फैक्ट्री पर रात में संचालन और अपशिष्ट फेंकने के आरोप हैं। प्रदूषण बोर्ड प्रयागराज की टीम नए सिरे से जांच की सिफारिश करेगी। जांच में शामिल साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी।

केमिकल फैक्ट्रियों की दोबारा होगी जांच

औंग। क्षेत्र के केमिकल फैक्ट्रियों के कारस्तानी की दोबारा जांच कराई जाएगी। केमिकल फैक्ट्री के रात में संचालन से इनकार और पुरवामीर में हाल ही में डाले गए अपशिष्ट की जांच पर प्रदूषण बोर्ड प्रयागराज की टीम अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपेंगी। साथ ही वह मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नए सिरे से केमिकल फैक्ट्रियों की जांच कराने की सिफारिश भी करेंगी। जिससे केमिकल फैक्ट्रियों की हकीकत सामने आ सके। बता दें कि क्षेत्र की एक प्रभावशाली के केमिकल फैक्ट्री का रात में संचालन होने और अपशिष्ट को पुरवामीर (कानपुर सीमा में) फेंके जाने का आरोप है। कानपुर पुलिस की जांच में संबंधित केमिकल फैक्ट्री द्वारा अपशिष्ट फेंके जाने की बात सामने आई है।

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मामले को लेकर बुधवार प्रदूषण बोर्ड प्रयागराज की टीम ने जांच की। इस दौरान केमिकल फैक्ट्री द्वारा संचालन किए जाने से इनकार किया गया। जबकि ग्रामीण समेत कई अन्य साक्ष्य उक्त केमिकल फैक्ट्री के रात में संचालित होने का आरोप है। प्रदूषण बोर्ड प्रयागराज के सहायक वैज्ञानिक रज्जन त्रिपाठी ने बताया कि वह अपनी जांच रिपोर्ट डीएम फतेहपुर को भेजते हुए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नए सिरे से जांच की सिफारिश करेंगे। जिससे नियमों का उलंघन कर केमिकल फैक्ट्री का संचालन करने और अपशिष्ट फेंकने को लेकर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई हो सके।

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