हिंदी पर सियासत! अमित शाह पर बरसे केरल CM विजयन, बताया 'संघ परिवार का एजेंडा'

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने हिंदी भाषा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की आलोचना करते हुए रविवार को कहा कि संघ परिवार ने भाषा के नाम पर लोगों को विभाजित करने के लिए एक नया युद्ध का मैदान तैयार कर दिया है।

शाह ने शनिवार को हिंदी दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि केवल हिंदी ही देश को एकजुट कर सकती है। इस दौरान उन्होंने अपील की थी कि हिंदी को प्राथमिक भाषा बनाया जाए क्योंकि भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक भाषा का होना जरूरी है।

विजयन ने रविवार को यहां एक बयान में कहा कि शाह के इस बयान के खिलाफ पूरे राष्ट्र में विरोध हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने बयान वापस नहीं लिये जिससे यह साबित होता है कि यह संघ परिवार का एक एजेंडा है।

उन्होंने कहा कि हिंदी एकता का एक कारण नहीं हो सकती। पूर्वोत्तर राज्यों के लोग हिंदी नहीं बोल सकते और शाह ने अपनी मातृभाषा बोलने वाले और इसे प्यार करने वाले लोगों की भावनाओं के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा कर दी है।

The claim that Hindi unifies our country is absurd. That language is not the mother tongue of a majority of Indians. The move to inflict Hindi upon them amounts to enslaving them. Union Minister's statement is a war cry against the mother tongues of non-hindi speaking people.

मुख्यमंत्री ने कहा, “चूंकि हिंदी हमारी राजभाषा है, इस मुद्दे पर लोगों में कोई मतभेद नहीं है। किसी को यह नहीं लगता कि अगर वह हिंदी नहीं बोल रहा है तो वह भारतीय नहीं है। देश का हर व्यक्ति भाषाओं की विविधता में एकता को स्वीकार करता है।”

No Indian should feel alienated because of language. India's strength is its ability to embrace diversity. Sangh Parivar must relinquish divisive policies. They must realize that people can see through the ploy; that this is an attempt to divert attention from the real problems.