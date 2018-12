राफेल सौदा : सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले राजनाथ सिंह- कांग्रेस के आरोप झूठे थे 

राफेल डील को लेकर लंबे समय से चल रही बहस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे की जांच के लिए दायर की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। राफेल सौदे पर कोर्ट के फैसले पर आज पूरे देश की नजर टीकी थी। अपना फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने कहा, राफेल की कीमत पर सवाल उठाना गलत होगा। हमें इसकी प्रक्रिया में कोई कमी नजर नहीं आ रही इसलिए इसपर सवाल उठाना गलत होगा।

कोर्ट ने कहा, सिर्फ कुछ लोगों की धारणा की वजह से कोर्ट कोई आदेश नहीं दे सकता। साथ ही 126 की जगह 36 विमान खरीदने पर सवाल करना गलत है। रक्षा सौदों में कोर्ट की दखलंदाजी ठीक नहीं है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने कहा, प्राइस और ऑफसेट पार्टनर की समीक्षा करना कोर्ट का काम नहीं। सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया बिल्कुल सही थी। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति के बयान के बाद याचिकाएं दायर की गईं जो विचारणीय नहीं हैं। कोर्ट के फैसला आने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमें भरोसा था कि इस डील में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ममला शुरुआत से ही शीशे की तरह साफ था हम हमेशा से कह रहे थे कांग्रेस सिर्फ हम पर झूठे आरोप लगा रही है। इस पर सिर्फ राजनीति की जा रही थी। वहीं प्रशांत भूषण ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं और फैसला गलत बताया है। भूषण ने कहा, ये हमारा मानना है कि कोर्ट के फैसला बिल्कुल गलत है। ये अभियान यहीं खत्म नहीं होगा। हम रिव्यू पिटिशन फाइल करने पर निर्णय करेंगे।



