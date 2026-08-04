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गृह मंत्री नकवी के बयान से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि मौजूदा शासन प्रणाली विफल हो चुकी है, जिससे विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिला। इस बयान ने शहबाज शरीफ सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है, जबकि देश में महंगाई और आर्थिक संकट के कारण विरोध प्रदर्शन जारी हैं।

गृह मंत्री नकवी के बयान से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ीं

पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के बयान से पाकिस्तान में तख्तापलट की चर्चा तेज हो गई है। नकवी ने हाल में पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट में कहा था कि पाकिस्तान की मौजूदा शासन व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है और इससे समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। नकवी ने कहा कि यदि यही व्यवस्था जारी रही तो 10 साल बाद भी पाकिस्तान उन्हीं समस्याओं से जूझता रहेगा। इस बयान के बाद से विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया। इस बयान से शहबाज शरीफ सरकार पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने नकवी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे उनकी निजी राय करार दिया।

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पाकिस्तान में आर्थिक संकट

यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय हुआ, जब पाकिस्तान में महंगाई, ईंधन की बढ़ती कीमतों और आर्थिक संकट को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर सत्ता पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की फिराक में हैं। वह नकवी के जरिए देश में नए प्रांत या प्रशासनिक इकाइयां बनाने का माहौल तैयार कर रहे हैं।

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शहबाज शरीफ की प्रतिक्रिया

नकवी का बयान शहबाज सरकार के लिए नई चुनौती बन गया है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सभी संघीय मंत्रालयों और विभागों के प्रदर्शन की व्यापक समीक्षा का आदेश दिया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मोहसिन नकवी का बयान किस विषय पर था?
मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा शासन व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है।
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