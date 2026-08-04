गृह मंत्री नकवी के बयान से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ीं

पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के बयान से पाकिस्तान में तख्तापलट की चर्चा तेज हो गई है। नकवी ने हाल में पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट में कहा था कि पाकिस्तान की मौजूदा शासन व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है और इससे समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। नकवी ने कहा कि यदि यही व्यवस्था जारी रही तो 10 साल बाद भी पाकिस्तान उन्हीं समस्याओं से जूझता रहेगा। इस बयान के बाद से विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया। इस बयान से शहबाज शरीफ सरकार पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने नकवी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे उनकी निजी राय करार दिया।