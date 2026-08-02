अनिरुद्ध के निष्कासन पर पदाधिकारियों का इस्तीफा
किशनी। क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन (भानु) के भीतर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला।
क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन (भानु) के भीतर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। संगठन के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव अनिरुद्ध दुबे के निष्कासन के विरोध में पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से संगठन छोड़ने का ऐलान कर दिया। रविवार को किशनी स्थित आवास पर आक्रोशित पदाधिकारियों ने अपने प्रमाण-पत्र भी फाड़ दिए। पूर्व राष्ट्रीय महासचिव अनिरुद्ध दुबे ने कहा कि उन्हें बिना कोई कारण बताओ नोटिस दिए संगठन से बाहर कर दिया गया, जो एक राष्ट्रीय पदाधिकारी का सीधा अपमान है। अनुशासनहीनता के आरोप पर सफाई देते हुए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि मुझे दिल्ली के आंदोलन में शामिल होने का निर्देश दिया गया था, जहां प्रधानमंत्री और उनकी माताजी पर अभद्र टिप्पणियां की गईं, पुलिस पर हमला हुआ और सेना को गालियां दी गईं।
देश और सेना का सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है, इसलिए मैं ऐसे विवादित आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। इस कारण 30 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र जारी कर अनिरुद्ध दुबे को अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित कर दिया था।
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