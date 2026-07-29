धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कुर्मी बनाम यादव बनाने में जुटे राजभर

लखनऊ, विशेष संवाददाता। धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में इसे कुर्मी बनाम यादव की दिशा में मोड़ने की कवायद हो रही है। इस कड़ी में अब सुभासपा अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का भी नाम जुड़ गया है। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए पूछा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी के बजाय यादव जाति के होते तो उनका क्या रुख होता?नीट समेत अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मसले पर युवाओं व छात्रों के आंदोलन के चलते धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है।

उनके इस्तीफे पर कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी अड़ी हुई थी। ऐसे में जब से इस्तीफा हुआ है, कई लोग इसे यूपी चुनाव में सपा से कुर्मियों के छिटकने का नैरेटिव गढ़ रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव में सपा कुर्मी जाति के वोटरों को अपने पाले में करने में सफल रही थी, जिसका उसे व्यापक लाभ भी मिला था। यूपी से चुने गए कुल 11 लोकसभा सांसदों में से 7 सपा से थे। अगले साल यूपी में विधान सभा चुनाव हैं, लिहाजा सपा को इस इस्तीफे के बाद से ही कुर्मी विरोधी साबित करने की राजनीतिक कवायद जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को राजभर ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से अखिलेश यादव से स्पष्ट तौर पर पूछा है कि अगर धर्मेंद्र कुर्मी के बजाय यादव जाति के होते तो भी क्या वह उनका इस्तीफा मांगते या बचाव करते?