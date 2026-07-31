यूपी की सियासत में जौहर विवि बना विपक्ष का चुनावी मुद्दा
मुरादाबाद में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दल मुस्लिम वोट बैंक के लिए रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। मुख्यमंत्री के तुर्कों पर बयान से भाजपा का ध्यान खींचा गया है। एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार पर हमला किया है।
मुरादाबाद। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासत तेज हो चली है। जहां जिस दल को गुंजाइश दिख रही उसे राजनीतिक मुद्दा बनाने में नहीं चूक रहा। मुरादाबाद मंडल की सियासत में इस बार विपक्ष के लिए रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी चुनावी मुद्दा बन गई है। कांग्रेस, सपा और बसपा मुस्लिम वोट बैंक के लिए इस मुद्दे पर कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहते।
राजनीतिक मुद्दा
संभल भाजपा की सियासत के केंद्र का हिस्सा बन चुका है यह जग जाहिर है। संभल में पिछले कुछ बरसों में जो भी कार्रवाई की गई उसे एक नजीर के रूप में भाजपा पेश कर रही है। पश्चिम यूपी में ध्रुवीकरण की राजनीति हमेशा से होती आई है। इस बार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की चुनावी जनसभाओं में भी संभल का जिक्र जरूर होता है। मुख्यमंत्री का तुर्कों पर दिया बयान इसका एक उदाहरण है। इसी तरह विपक्ष ने रामपुर में सपा के कद्दावर नेता आजम खां द्वारा स्थापित जौहर यूनिवर्सिटी को चुनावी मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से लेकर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम तक रामपुर दौरा कर चुके हैं।
जौहर यूनिवर्सिटी का मामला
यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश पर फिलहाल अंतरिम रोक भले ही लग चुकी है पर अभी मामला मंडलायुक्त के न्यायालय में विचाराधीन है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल पहले पहुंचा इसके बाद सांसदों का प्रतिनिधि मंडल गया। जिसमें मुरादाबाद की सांसद रुचिवीरा समेत अन्य कई सांसद शामिल रहे। बसपा की मुखिया मायावती ने भी जौहर यूनिवर्सिटी के पक्ष में खड़ी दिखाई दीं। इस संबंध में उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया। कुल मिलाकर मुरादाबाद मंडल की सियासत में विपक्ष के सभी दल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीतिक में आगे रहने की होड़ में हैं। आगामी चुनाव के दौरान जनसभाओं में जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहेगा यह तय माना जा रहा है।
ओवैसी का बयान
ओवैसी ने भी जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे को दी धार एआईएमआईएम के मुखिया असदउद्दीन ओवैसी ने भी जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे को धार दी भाजपा सरकार पर जमकर बरसे साथ ही सपा को इस मुद्दे पर घेरा भी। उन्होंने अपने बयान में कहा जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब वे इस इमारत को बचा सकते थे। लेकिन अब चुनाव आ रहे हैं तो जनता के सामने झूठ पेश कर रहे हैं। एआईएमआईएण भी जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे को चुनाव में प्रमुखता से रखने वाली है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंVishal Shukla
शॉर्ट बायो : विशाल शुक्ला लगभग 22 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में मुरादाबाद में ‘हिन्दुस्तान’ के चीफ रिपोर्टर के रूप में सिटी रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
विशाल शुक्ला ने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी शुरुआत वर्ष 2004 में दैनिक जागरण, कानपुर से की। वर्ष 2006 में वह अमर उजाला, मुरादाबाद से जुड़े। वर्ष 2012 में ‘हिन्दुस्तान’ मुरादाबाद यूनिट की लॉन्चिंग के साथ ही उन्होंने संस्थान ज्वाइन किया और तब से लगातार वहीं कार्यरत हैं।
लगभग दो दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक, अपराध, किसान और कृषि सहित लगभग सभी प्रमुख बीट्स पर व्यापक रिपोर्टिंग की है। जमीनी मुद्दों को तथ्यपरक और संतुलित ढंग से प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली की खास पहचान रही है। वर्तमान में वह सिटी रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व करते हुए खबरों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित कर रहे हैं।
करियर का सफर
विशाल ने अपने करियर की नींव प्रिंट पत्रकारिता से रखी। दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य करते हुए उन्होंने रिपोर्टिंग की बारीकियों को समझा और मजबूत फील्ड अनुभव हासिल किया। 2012 में ‘हिन्दुस्तान’ मुरादाबाद यूनिट की शुरुआत के साथ वह इस टीम का हिस्सा बने और समय के साथ चीफ रिपोर्टर की जिम्मेदारी संभाली।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विशाल शुक्ला ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिप्लोमा कोर्स किया, जिसने उन्हें प्रिंट के साथ-साथ मीडिया के तकनीकी और प्रस्तुतीकरण पक्ष की भी समझ दी। शिक्षा और फील्ड अनुभव के संयोजन ने उनके पत्रकारिता करियर को मजबूती प्रदान की।
विजन और कार्यशैली
चुनाव, राजनीति और प्रशासनिक रिपोर्टिंग में उनका विशेष अनुभव रहा है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने उल्लेखनीय और प्रभावशाली कवरेज की। कृषि, खेल और सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों पर भी उन्होंने गहन रिपोर्टिंग की है। विशाल का उद्देश्य समाज में छिपी प्रतिभाओं और जमीनी मुद्दों को सामने लाना रहा है। उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से कई हुनरमंद और प्रतिभाशाली लोगों को समाज के सामने प्रस्तुत किया, साथ ही उनकी समस्याओं और उपलब्धियों को प्रमुखता से उजागर किया।
विशेषज्ञता
लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव कवरेज
राजनीति और प्रशासनिक रिपोर्टिंग
कृषि एवं किसान मुद्दे
सामाजिक सरोकार और जनहित विषय
खेल एवं स्थानीय प्रतिभाओं पर विशेष रिपोर्टिंग