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राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे एनडीए सांसदों से प्रियंका की नोकझोंक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राजधानी में मौसम सुहाना रहने के बीच, संसद भवन परिसर में सत्तापक्ष और विपक्ष के प्रदर्शनों ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। प्रियंका गांधी और एनडीए सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें छात्रों की पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। प्रदर्शन के दौरान, सांसदों ने नारे लगाए और दान पेटियों के साथ भी विरोध जताया।

राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे एनडीए सांसदों से प्रियंका की नोकझोंक

बारिश की हल्की बौछारों के बीच राजधानी में जहां मौसम सुहाना रहा। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रदर्शन के चलते मंगलवार को संसद भवन परिसर में सियासी पारा चढ़ा रहा। राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे एनडीए सांसदों से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की नोकझोंक हुई। वहीं एक बार ऐसी स्थिति भी बनी जब एनडीए और विपक्ष के सांसद एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आमने-सामने आ गए। प्रियंका गांधी संसद भवन की तरफ जा रही थीं। इसी दौरान भाजपा सांसद मुकेश दलाल ने राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो के नारे लगाने शुरु कर दिए। मुकेश दलाल ने झारखंड में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर राहुल गांधी जवाब दो का पोस्टर लिया था। इस पर प्रियंका गांधी रूकीं और उनसे कहा कि राहुल गांधी ने झारखंड के छात्रों से मुलाकात की। यह कहते हुए प्रियंका मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में छात्रों बर्बरता पर गृह मंत्री और चढ़ावा चोरी में सरकार से जवाब देने की मांग दोहराई। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने दान पेटियां रखकर प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने ‘राम मंदिर का चंदा किसने लूटा’ के नारे लगाए। वहीं एनडीए के प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कहा कि इन्हें सिर्फ चिल्लाना आता है। प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थी, जिन पर सरकार विरोधी नारे लिखे हुए थे। प्रदर्शन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई नेता शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल विपक्षी नेताओं ने अपने हाथों में एक बड़ा पोस्टर ले रखा था जिसपर दूध का दूध, पानी का पानी लिखा था। वहीं, मकर द्वार के पास फूल माला से सजी ताला लगी हुई दान पेटियां रखी थी, जिन पर लापता की पर्ची चिपकी हुई थी। इसके पास रखी एक तख्ती पर लिखा था कि सरकार को बताना होगा कि मंदिर का चढ़ावा आखिर कहां गया। प्रदर्शन के दौरान सपा सांसद डिंपल यादव सहित कई सांसदों ने दान पेटी में पैसे भी डाले。

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आमने सामने आए एनडीए और विपक्ष

संसद भवन परिसर में एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दोनों गठबंधन के सदस्य एक दूसरे के आमने सामने आ गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा गृह मंत्री अमित शाह की फोटो लेकर एनडीए सांसदों की तरफ जाकर नारेबाजी करने लगे। जबकि एनडीए के सदस्य राहुल गांधी जवाब दो के नारे लगा रहे थे। स्थिति की नजाकत को समझते हुए संसद भवन परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मी बीच में तैनात रहे।

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केंद्र सरकार पर कसा तंज

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एनडीए के घटक दलों के सांसदों के विरोध प्रदर्शन को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के दबाव की वजह से एनडीए एनडीए प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुआ है। उन्होंने कहा कि अब गृह मंत्री को छात्रों पर कार्रवाई पर सदन में आकर बयान देना चाहिए। संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार देखा है कि सत्तापक्ष के सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कम से कम हमने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर तो कर दिया है।

सवाल जवाब

संसद प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी ने क्या कहा?
प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने झारखंड के छात्रों से मुलाकात की।
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