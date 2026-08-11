Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रांची से राजधानी तक वार- पलटवार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

रांची से लेकर दिल्ली तक सियासी सरगर्मी तेज है। विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर कार्यवाही बाधित की। छात्रों पर लathiचार्ज के विरोध में प्रदर्शन हुआ। विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस ने सरकार से तीन प्रमुख मुद्दों पर जवाब मांगा।

रांची से राजधानी तक वार- पलटवार

रांची से लेकर दिल्ली तक सियासी सरगर्मी तेज है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सांसदों द्वारा मंगलवार को राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बाधित हुई। वहीं रांची में जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में सोमवार को छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को बुलाए गए बंद को मिला-जुला असर दिखा। कई जिलों में प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। झारखंड विधानसभा में सियासी हंगामे और विरोध के चलते विधानसभा के मानसून सत्र को अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने तय समय से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।

ये भी पढ़ें:राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे एनडीए सांसदों से प्रियंका की नोकझोंक

संसद में मुद्दों पर हंगामा

इसी तरह संसद में राज्यसभा की कार्यवाही स्थगन के बाद शुरू हुई तो विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने का प्रयास किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इस विषय को सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि यह राज्य से संबंधित विषय है, इसलिए इसे सदन में नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसी आधार पर उन्होंने सत्तापक्ष के सदस्यों को भी झारखंड से संबंधित राज्य विषय उठाने की अनुमति नहीं दी थी। इसी तरह संसद परिसर में पक्ष और विपक्षी दलों के सांसद प्रदर्शन के दौरान आमने- सामने हो गए। राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे एनडीए सांसदों से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की नोकझोंक हुई। प्रियंका गांधी संसद भवन की तरफ जा रही थीं। इसी दौरान भाजपा सांसद मुकेश दलाल ने राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो के नारे लगाने शुरु कर दिए। मुकेश दलाल ने झारखंड में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर राहुल गांधी जवाब दो का पोस्टर लिया था। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने दान पेटियां रखकर प्रदर्शन किया। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में हुए छात्र आंदोलन और टीडीपीएल कंपनी को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने युवाओं के आंदोलन को अपना राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश की है। यह सारा मकड़जाल विपक्ष ने बुना है।

ये भी पढ़ें: राजग सांसदों ने संसद परिसर में किया जबाबी प्रदर्शन

हम पीछे हटने को तैयार नहीं

भाजपा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी मनमानी से संसदन को बंधक बनाकर रखा है। वह सदन में सार्थक चर्चा नहीं चाहते। भाजपा पर पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि विपक्ष अपने मुद्दों पर स्पष्ट है। पहला मुद्दा दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और गोलीबारी से जुड़ा है। दूसरा चढ़ावा चोरी और तीसरा प्रधानमंत्री के माफी मांगने का है। हम चाहते हैं कि सरकार तीनों मसलों पर जवाब दे।

सामान्य प्रश्न

छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध कब किया गया?
छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को बुलाए गए बंद को मिला-जुला असर दिखा।
ये भी पढ़ें: राहुल गांधी ने संसद को बंधक बनाया, संसद में नहीं चाहते सार्थक चर्चा - त्रिवेदी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Congress Delhi Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।