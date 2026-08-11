रांची से राजधानी तक वार- पलटवार

रांची से लेकर दिल्ली तक सियासी सरगर्मी तेज है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सांसदों द्वारा मंगलवार को राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बाधित हुई। वहीं रांची में जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में सोमवार को छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को बुलाए गए बंद को मिला-जुला असर दिखा। कई जिलों में प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। झारखंड विधानसभा में सियासी हंगामे और विरोध के चलते विधानसभा के मानसून सत्र को अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने तय समय से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।

संसद में मुद्दों पर हंगामा

इसी तरह संसद में राज्यसभा की कार्यवाही स्थगन के बाद शुरू हुई तो विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने का प्रयास किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इस विषय को सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि यह राज्य से संबंधित विषय है, इसलिए इसे सदन में नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसी आधार पर उन्होंने सत्तापक्ष के सदस्यों को भी झारखंड से संबंधित राज्य विषय उठाने की अनुमति नहीं दी थी। इसी तरह संसद परिसर में पक्ष और विपक्षी दलों के सांसद प्रदर्शन के दौरान आमने- सामने हो गए। राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे एनडीए सांसदों से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की नोकझोंक हुई। प्रियंका गांधी संसद भवन की तरफ जा रही थीं। इसी दौरान भाजपा सांसद मुकेश दलाल ने राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो के नारे लगाने शुरु कर दिए। मुकेश दलाल ने झारखंड में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर राहुल गांधी जवाब दो का पोस्टर लिया था। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने दान पेटियां रखकर प्रदर्शन किया। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में हुए छात्र आंदोलन और टीडीपीएल कंपनी को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने युवाओं के आंदोलन को अपना राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश की है। यह सारा मकड़जाल विपक्ष ने बुना है।