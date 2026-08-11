प्रदेश में बदल रहा राजनीतिक माहौल : सीमा

वाराणसी, समाजवादी महिला सभा की अध्यक्ष सीमा राजभर ने प्रदेश में राजनीतिक माहौल के तेजी से बदलने का दावा किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत करने की सलाह दी और भाजपा सरकार पर पीडीए की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। समाजवादी महिला सभा की अध्यक्ष सीमा राजभर ‘बागी’ ने प्रदेश में तेजी से राजनीतिक माहौल बदलने का दावा किया है। कहा कि कार्यकर्ता पार्टी को बूथस्तर पर मजबूत करने में जुट जाए। ‘हर गांव-हर बूथ’ के फार्मूले पर काम करने से चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर पीडीए की उपेक्षा करने का आरोप लगाया।

सम्मेलन का आयोजन हरिहरपुर गांव (शिवपुर) में सोमवार को पीडीए सम्मेलन में मुख्य अतिथि ‘बागी’ ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यालय बंद करने और मदिरालय खोलने की नीति पर चल रही है। उसे पाठशाला से अधिक मधुशाला से प्रेम है। सरकार पर पीडीए की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह पिछड़ों, दलितों और गरीबों को शिक्षित नहीं देखना चाहती है। उन्होंने सत्ता पक्ष में राजभर समाज के प्रतिनिधित्व को ‘बिकाऊ’ बताया। महिला आरक्षण के नाम पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। कहा कि चढ़ावा चोरी प्रकरण में भाजपा फंस गई है।

नेताओं की उपस्थिति जिलाध्यक्ष सुजीत यादव ‘लक्कड़’ और स्नातक एमएलसी डॉ. आशुतोष सिन्हा ने भी विचार व्यक्त किया। सम्मेलन में पूर्व विधायक उदयलाल मौर्य, सपा प्रवक्ता डॉ. सुभाष राजभर, ई. आरएन यादव, डॉ. रामबालक पटेल, हीरालाल मौर्य, उमेश प्रधान, डॉ. रमेश राजभर, राजू यादव, सत्यप्रकाश सोनकर, पूजा यादव, संजय मिश्र, लालबाबू सोनकर, शशि यादव, धर्मेंद्र सिंटू, बाबूलाल यादव, रीना यादव, गोविंद पटेल, संगीता पटेल, आशा यादव, पार्वती कन्नौजिया, वरुण सिंह, सलमा बेगम, यशोदा पटेल, सुनीता यादव, सुनीता यादव, डॉली यादव मौजूद रहीं। संचालन जिला प्रवक्ता संतोष यादव और धन्यवाद ज्ञापन अक्षय प्रधान ने दिया।