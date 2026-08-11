Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रदेश में बदल रहा राजनीतिक माहौल : सीमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

वाराणसी, समाजवादी महिला सभा की अध्यक्ष सीमा राजभर ने प्रदेश में राजनीतिक माहौल के तेजी से बदलने का दावा किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत करने की सलाह दी और भाजपा सरकार पर पीडीए की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

प्रदेश में बदल रहा राजनीतिक माहौल : सीमा

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। समाजवादी महिला सभा की अध्यक्ष सीमा राजभर ‘बागी’ ने प्रदेश में तेजी से राजनीतिक माहौल बदलने का दावा किया है। कहा कि कार्यकर्ता पार्टी को बूथस्तर पर मजबूत करने में जुट जाए। ‘हर गांव-हर बूथ’ के फार्मूले पर काम करने से चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर पीडीए की उपेक्षा करने का आरोप लगाया।

सम्मेलन का आयोजन

हरिहरपुर गांव (शिवपुर) में सोमवार को पीडीए सम्मेलन में मुख्य अतिथि ‘बागी’ ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यालय बंद करने और मदिरालय खोलने की नीति पर चल रही है। उसे पाठशाला से अधिक मधुशाला से प्रेम है। सरकार पर पीडीए की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह पिछड़ों, दलितों और गरीबों को शिक्षित नहीं देखना चाहती है। उन्होंने सत्ता पक्ष में राजभर समाज के प्रतिनिधित्व को ‘बिकाऊ’ बताया। महिला आरक्षण के नाम पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। कहा कि चढ़ावा चोरी प्रकरण में भाजपा फंस गई है।

नेताओं की उपस्थिति

जिलाध्यक्ष सुजीत यादव ‘लक्कड़’ और स्नातक एमएलसी डॉ. आशुतोष सिन्हा ने भी विचार व्यक्त किया। सम्मेलन में पूर्व विधायक उदयलाल मौर्य, सपा प्रवक्ता डॉ. सुभाष राजभर, ई. आरएन यादव, डॉ. रामबालक पटेल, हीरालाल मौर्य, उमेश प्रधान, डॉ. रमेश राजभर, राजू यादव, सत्यप्रकाश सोनकर, पूजा यादव, संजय मिश्र, लालबाबू सोनकर, शशि यादव, धर्मेंद्र सिंटू, बाबूलाल यादव, रीना यादव, गोविंद पटेल, संगीता पटेल, आशा यादव, पार्वती कन्नौजिया, वरुण सिंह, सलमा बेगम, यशोदा पटेल, सुनीता यादव, सुनीता यादव, डॉली यादव मौजूद रहीं। संचालन जिला प्रवक्ता संतोष यादव और धन्यवाद ज्ञापन अक्षय प्रधान ने दिया।

सामान्य प्रश्न

सीमा राजभर ने किस राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की?
सीमा राजभर ने प्रदेश में तेजी से राजनीतिक माहौल बदलने का दावा किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Varanasi Latest News Varanasi News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।