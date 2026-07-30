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कंगना की टिप्पणी के विरोध में सपाइयों ने सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में भाजपा सांसद कंगना रनौत की छात्रों और युवाओं पर की गई विवादास्पद टिप्पणी के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। सपा लोहिया वाहिनी ने मामले की निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कई प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कंगना की टिप्पणी के विरोध में सपाइयों ने सौंपा ज्ञापन

प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। भाजपा सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा छात्र-छात्राओं और युवाओं पर की गई कथित टिप्पणी के विरोध में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा।सपा लोहिया वाहिनी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आरती पाल के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपने के बाद सपाइयों ने कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। ज्ञापन में कहा गया कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के नाते सार्वजनिक जीवन में संवैधानिक मर्यादाओं का पालन आवश्यक है।

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ज्ञापन देने वालों में सुषमा यादव, चंचल पासी, मोहम्मद अरशद, राम आशीष यादव, विशाल निषाद, संदीप यादव, आशीष पाल, गुलाफाम एडवोकेट और महेंद्र निषाद सहित अन्य मौजूद रहे।

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