कंगना की टिप्पणी के विरोध में सपाइयों ने सौंपा ज्ञापन
प्रयागराज में भाजपा सांसद कंगना रनौत की छात्रों और युवाओं पर की गई विवादास्पद टिप्पणी के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। सपा लोहिया वाहिनी ने मामले की निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कई प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे।
प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। भाजपा सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा छात्र-छात्राओं और युवाओं पर की गई कथित टिप्पणी के विरोध में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा।सपा लोहिया वाहिनी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आरती पाल के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपने के बाद सपाइयों ने कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। ज्ञापन में कहा गया कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के नाते सार्वजनिक जीवन में संवैधानिक मर्यादाओं का पालन आवश्यक है।
ज्ञापन देने वालों में सुषमा यादव, चंचल पासी, मोहम्मद अरशद, राम आशीष यादव, विशाल निषाद, संदीप यादव, आशीष पाल, गुलाफाम एडवोकेट और महेंद्र निषाद सहित अन्य मौजूद रहे।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें