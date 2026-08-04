पश्चिम में गरमा रहा सियासी माहौल, अखिलेश दो पीडीए सम्मेलन करेंगे

मिशन 2027 को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियाँ तेज़ हो गई हैं। भाजपा ने दादरी में आत्मनिर्भर भारत संकल्प जनसभा की, जबकि सपा की अगली पीडीए सम्मेलन 23 अगस्त को बुलंदशहर में होगी। बसपा भी दनकौर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रही है। दूसरी ओर, गुर्जरों को एकजुट करने के प्रयास जारी हैं।

नोएडाा, निशांत कौशिक। मिशन 2027 को लेकर सियासी दलों की तैयारियाां तेज हो गई हैं। एक दिन पूर्व दादरी में भाजपा ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प जनसभा कर अपनी ताकत दिखाई थी। अब 23 अगस्त को अखिलेश यादव निकटवर्ती जिले बुलंदशहर में पीडीए सम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं। इसके बाद 6 सितंबर को सहारनपुर में एक बार फिर से गुर्जरों को एकजुट कर सपा वहां पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। भाजपा और सपा के बीच चल रही सियासी जोर आजमाइश के बीच बसपा भी मैदान में आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती के गृहजनपद गौतमबुद्धनगर के दनकौर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। उसे संबोधित करने के लिए पार्टी में नंबर दो की हैसियत रखने वाले आकाश आनन्द के आने की संभावना है。

सम्मेलन की तैयारियाँ मिशन 2027 के तहत सपा ने अपना सबसे पहला पीडीए सम्मेलन 28 मार्च को गुर्जरों की राजधानी कहे जाने वाले क्षेत्र दादरी में किया था। यहां पर बड़ी संख्या में पश्चिम क्षेत्र के गुर्जर समाज के लोग जुटे थे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और गुर्जर नेता राजकुमार भाटी ने इस कार्यक्रम की कमान संभाली थी। इस जनसभा के आयोजन के बाद से ही पश्चिम में गुर्जरों को लेकर सियासत तेज हो गई थी। पर्याप्त सम्मान न मिलने का आरोप लगाते हुए भाजपा में भी गुर्जर नेताओं की नाराजगी बढ़ने लगी थी। इसके बाद भाजपा ने पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष का पद गुर्जर नेता और गुर्जरों की राजधानी कहे जाने वाली दादरी विधानसभा से दो बार विधायक और मंत्री रहे नवाब सिंह नागर को सौंप दिया और उन्हें यह जिम्मेदारी मिलने के बाद एक दिन पूर्व ही दादरी में आत्मनिर्भर भारत संकल्प रैली का आयोजन किया गया। इसके आयोजन की जिम्मेदारी पार्टी के प्रमुख गुर्जर नेता तथा राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय सचिव सुरेन्द्र नागर और क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर ने संभाली थी। इस रैली के मंच से प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सपा पर जमकर निशाना साधा। इस रैली में भी बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग जुटे थे। रैली को लेकर प्रदेश अध्यक्ष भी खुश हुए और उन्होंने मंगलवार को रैली के सफल आयोजन के लिए आयोजक राज्यसभा सांसद सुरेन्द्र नागर से मुलाकात कर उन्हें बधाई देते हुए सराहना भी की। रैली के अनेक वीडियो और बयान सोशल मीडिया पर भी खासे वायरल रहे।

गुर्जरों को एकजुट करना सपा एक बार फिर बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। 23 अगस्त को बुलंदशहर के नुमाइश मैदान में पीडीए सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगला पीडीए सम्मेलन छह सितंबर को सहारनपुर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में एक बार फिर से सपा गुर्जर समाज के लोगों को एकजुट करने का प्रयास करेगी। इस सम्मेलन की जिम्मेदारी भी पार्टी के प्रमुख गुर्जर नेता रुद्रसेन और इन्द्रसेन को दी गई है।

बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन बसपा भी अब आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान में जुट गई है। बूथ तक की कमेटियों के गठन और विभिन्न स्तर पर संगठन में बदलाव के बाद बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। कार्यकर्ता सम्मेलन दनकौर में 25 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को जुटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। संगठन इसमें जुटा है। माना जा रहा है कि इस सम्मेलन में आकाश आनन्द मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। यह जिले में उनका पहला बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम होगा।