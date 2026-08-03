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विभिन्न राजनीतिक दलों से आए लोग कांग्रेस में शामिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इसमें आजाद समाज पार्टी और भाजपा के नेता शामिल हैं, जिन्होंने अपने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल होकर कांग्रेस को मजबूत करने का आश्वासन दिया।

विभिन्न राजनीतिक दलों से आए लोग कांग्रेस में शामिल

लखनऊ, विशेष संवाददाता विभिन्न राजनीतिक दलों से आए नेताओं ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के सामने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। यूपी कांग्रेस के मुताबिक कांग्रेस का हाथ थामने वालों में आजाद समाज पार्टी और भाजपा के लोग थे। आजाद समाज पार्टी के कानपुर ग्रामीण के पूर्व जिला अध्यक्ष फौजी भारत भूषण शंखवार, कानपुर नगर के पूर्व महानगर अध्यक्ष सुनील कोरी समेत कई नेताओं ने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली। कानपुर नगर के भारतीय जनता युवा मोर्चा की निवर्तमान प्रदेश सचिव अर्चना राठौर ने भी अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ली।

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राजेंद्र पाल गौतम ने सभी नवागंतुकों का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि इनके आने से कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी।

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