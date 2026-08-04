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कांग्रेस ने सुनेत्रा पवार पर निशाना साधा, एनसीपी ने पलटवार किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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--कांग्रेस ने गूंगी गुड़िया कहकर निशाना साधा --फडणवीस ने इसे निम्न स्तर की हरकत बताया

कांग्रेस ने सुनेत्रा पवार पर निशाना साधा, एनसीपी ने पलटवार किया

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र में मंगलवार को एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस की ओर से उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को ‘गूंगी गुड़िया’ कहने के बाद एनसीपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। एनसीपी ने कहा कि क्या विपक्षी पार्टी अब उस अपमानजनक टिप्पणी का समर्थन कर रही है, जिसका इस्तेमाल कभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ किया गया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्षी पार्टी ने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को ‘गूंगी गुड़िया’ कहकर सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए निचले स्तर की हरकत की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति घटिया टिप्पणियों के जरिए सुर्खियां पाने की कोशिशों को मंजूरी नहीं देती।

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उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए काम कर रहे हैं। वे शायद इस कहावत में यकीन रखते हैं कि ‘भले ही आप बदनाम हो जाएं, कम से कम आपका नाम सुर्खियों में तो आता है।उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कांग्रेस को महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के खिलाफ अपनी टिप्पणी पर शर्म आनी चाहिए और कहा कि यह राज्य की महिलाओं का अपमान है। यह मुद्दा तब गरमा गया जब कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने कथित तौर पर बीड जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में एक पत्रकार के सवाल से सुनेत्रा पवार का बचाव किया और उन्हें ‘गूंगी गुड़िया’ करार दिया। कांग्रेस ने पोस्ट में कहा कि सुनेत्रा पवार और कितने दिन ‘गूंगी गुड़िया’ बनी रहेंगी?

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