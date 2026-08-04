कांग्रेस ने सुनेत्रा पवार पर निशाना साधा, एनसीपी ने पलटवार किया
अपडेट-- महत्वपूर्ण संशोधन है। कृपया इसी कॉपी का इस्तेमाल करें --कांग्रेस ने गूंगी गुड़िया
मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र में मंगलवार को एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस की ओर से उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को ‘गूंगी गुड़िया’ कहने के बाद एनसीपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। एनसीपी ने कहा कि क्या विपक्षी पार्टी अब उस अपमानजनक टिप्पणी का समर्थन कर रही है, जिसका इस्तेमाल कभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ किया गया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्षी पार्टी ने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को ‘गूंगी गुड़िया’ कहकर सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए निचले स्तर की हरकत की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति घटिया टिप्पणियों के जरिए सुर्खियां पाने की कोशिशों को मंजूरी नहीं देती।
उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए काम कर रहे हैं। वे शायद इस कहावत में यकीन रखते हैं कि ‘भले ही आप बदनाम हो जाएं, कम से कम आपका नाम सुर्खियों में तो आता है।उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कांग्रेस को महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के खिलाफ अपनी टिप्पणी पर शर्म आनी चाहिए और कहा कि यह राज्य की महिलाओं का अपमान है। यह मुद्दा तब गरमा गया जब कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने कथित तौर पर बीड जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में एक पत्रकार के सवाल से सुनेत्रा पवार का बचाव किया। इसपर कांग्रेस ने उन्हें ‘गूंगी गुड़िया’ करार दिया। कांग्रेस ने पोस्ट में कहा कि सुनेत्रा पवार और कितने दिन ‘गूंगी गुड़िया’ बनी रहेंगी?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें