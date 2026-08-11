प्रदेश में विकास के नाम पर हो रहा विनाश: ध्यानी

उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की जनसंवाद यात्रा काशीपुर पहुंची। पार्टी अध्यक्ष प्रभात ध्यानी ने कहा कि राज्य में विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के निजीकरण पर चिंता जताई गई। यात्रा के दौरान रोजगार, पलायन और भू-कानून जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। यात्रा का पहला चरण जसपुर में समाप्त होगा।

काशीपुर, संवाददाता। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी (उपपा) की ओर से राज्य में राजनीतिक बदलाव और जनसरोकारों को लेकर निकाली जा रही जनसंवाद यात्रा मंगलवार को काशीपुर पहुंची। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष प्रभात ध्यानी ने बताया कि प्रदेश में विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। मंगलवार को ध्यानी के नेतृत्व में निकाली जा रही यात्रा काशीपुर के एक धर्मशाला पहुंची।

यात्रा के मुद्दे इस दौरान पत्रकार वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि यात्रा में राज्य की अवधारणा, जल-जंगल-जमीन, रोजगार, पलायन, शिक्षा-स्वास्थ्य और भू-कानून जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि देश की आजादी के आंदोलन में सभी लोगों ने अपना खून-पसीना बहाया है, इसलिए देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देखे गए सपने और उत्तराखंड राज्य निर्माण की मूल अवधारणा अब तक सार्थक नहीं हुई है। पहाड़ खाली हो रहे हैं, खेती चौपट हो रही है और रोजगार का संकट बढ़ता जा रहा है। सरकारी नौकरियों के अवसर कम किए जा रहे हैं तथा रोजगार के नाम पर ठेका और संविदा व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी निजीकरण बढ़ रहा है।

प्रभात ध्यानी का बयान उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष प्रभात ध्यानी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य आज व्यापार बनते जा रहे हैं। रोजगार के स्थायी अवसर उपलब्ध कराने के बजाय ठेका और संविदा व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। यात्रा नौ अगस्त को खटीमा के शहीद स्थल से शुरू हुई थी। काशीपुर के बाद यात्रा जसपुर पहुंचेगी, जहां इसके प्रथम चरण का समापन होगा। यहां जीवन चंद्र उप्रेती, पीसी तिवारी, नरेश चंद्र नौडियाल, अनीता, अशोक सिंह आदि रहे।