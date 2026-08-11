Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रदेश में विकास के नाम पर हो रहा विनाश: ध्यानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
Follow us on Google News
share

उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की जनसंवाद यात्रा काशीपुर पहुंची। पार्टी अध्यक्ष प्रभात ध्यानी ने कहा कि राज्य में विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के निजीकरण पर चिंता जताई गई। यात्रा के दौरान रोजगार, पलायन और भू-कानून जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। यात्रा का पहला चरण जसपुर में समाप्त होगा।

प्रदेश में विकास के नाम पर हो रहा विनाश: ध्यानी

काशीपुर, संवाददाता। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी (उपपा) की ओर से राज्य में राजनीतिक बदलाव और जनसरोकारों को लेकर निकाली जा रही जनसंवाद यात्रा मंगलवार को काशीपुर पहुंची। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष प्रभात ध्यानी ने बताया कि प्रदेश में विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। मंगलवार को ध्यानी के नेतृत्व में निकाली जा रही यात्रा काशीपुर के एक धर्मशाला पहुंची।

यात्रा के मुद्दे

इस दौरान पत्रकार वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि यात्रा में राज्य की अवधारणा, जल-जंगल-जमीन, रोजगार, पलायन, शिक्षा-स्वास्थ्य और भू-कानून जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि देश की आजादी के आंदोलन में सभी लोगों ने अपना खून-पसीना बहाया है, इसलिए देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देखे गए सपने और उत्तराखंड राज्य निर्माण की मूल अवधारणा अब तक सार्थक नहीं हुई है। पहाड़ खाली हो रहे हैं, खेती चौपट हो रही है और रोजगार का संकट बढ़ता जा रहा है। सरकारी नौकरियों के अवसर कम किए जा रहे हैं तथा रोजगार के नाम पर ठेका और संविदा व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी निजीकरण बढ़ रहा है।

प्रभात ध्यानी का बयान

उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष प्रभात ध्यानी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य आज व्यापार बनते जा रहे हैं। रोजगार के स्थायी अवसर उपलब्ध कराने के बजाय ठेका और संविदा व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। यात्रा नौ अगस्त को खटीमा के शहीद स्थल से शुरू हुई थी। काशीपुर के बाद यात्रा जसपुर पहुंचेगी, जहां इसके प्रथम चरण का समापन होगा। यहां जीवन चंद्र उप्रेती, पीसी तिवारी, नरेश चंद्र नौडियाल, अनीता, अशोक सिंह आदि रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की यात्रा कब शुरू हुई थी?
यात्रा नौ अगस्त को खटीमा के शहीद स्थल से शुरू हुई थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kashipur News Uttarakhand Kashipur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।