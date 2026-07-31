पुलिस ने सीमा क्षेत्र में चलाया जागरूकता अभियान
भारत-नेपाल सीमा पर मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। एसपी रेखा यादव और सीओ टनकपुर द्वारा नागरिकों को मानव तस्करी, बाल श्रम, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और नशा मुक्ति के मुद्दों पर जानकारी दी गई। उपस्थित लोगों को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई।
सतीश जोशी, चम्पावत। पुलिस की ओर से भारत-नेपाल सीमा मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। एसपी रेखा यादव और सीओ टनकपुर निहारिका सेमवाल के पर्यवेक्षण में भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र पिलर संख्या-सात पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों को मानव तस्करी की रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन, महिला सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव तथा नशा मुक्ति के संबंध में विस्तार से जागरूक किया गया। लोगों को बताया गया कि मानव तस्करी एक गंभीर सामाजिक एवं अंतरराष्ट्रीय अपराध है, जिसकी रोकथाम में आमजन की सतर्कता और समय पर सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित कानूनों, बाल श्रम निषेध, नशे के दुष्परिणाम तथा विश्व स्तर पर बढ़ती मानव तस्करी की चुनौती पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
उपस्थित लोगों से अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि, मानव तस्करी अथवा बाल श्रम की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इससे पूर्व टनकपुर थानाध्यक्ष चेतन सिंह रावत,एएचटीयू प्रभारी नंद किशोर बचकोटी के नेतृत्व में नगर पालिका टनकपुर में जनजागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। जिसमें साइबर अपराधों से बचाव, महिला सुरक्षा, नशा मुक्ति, नए आपराधिक कानूनों, बाल श्रम उन्मूलन, मानव तस्करी की रोकथाम तथा गौरा शक्ति ऐप के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
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