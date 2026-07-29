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कांवड़ की ऊंचाई छह फीट से अधिक नहीं रखने की अपील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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हरिद्वार।कांवड़ की ऊंचाई छह फीट से अधिक नहीं रखने की अपीलकांवड़ की ऊंचाई छह फीट से अधिक नहीं रखने की अपीलकांवड़ की ऊंचाई छह फीट से अधिक नहीं रखने की अ

कांवड़ की ऊंचाई छह फीट से अधिक नहीं रखने की अपील

कांवड़ यात्रा के दौरान बुधवार को पुलिस ने कांवड़ बाजार पहुंच कर व्यापारियों और शिवभक्तों से संवाद किया। इस दौरान पुलिस ने कांवड़ की ऊंचाई छह फीट से अधिक नहीं रखने की अपील की। ताकि यात्रा के दौरान यातायात और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित नहीं हो। साथ ही व्यापारियों से प्रशासन के जारी दिशा निर्देशों का पालन करने और श्रद्धालुओं से सहयोग की भावना बनाए रखने का आग्रह किया। पुलिस के अनुसार कांवड़ मेले को सुरक्षित, सुचारु और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है।

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