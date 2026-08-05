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सोलर सिस्टम चोरी का पर्दाफाश, तीन शातिर चोर दबोचे, लाखों का सामान बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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भारत-नेपाल सीमा से सटे ठूठीबारी पुलिस ने सोलर सिस्टम चोरी के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने तीन चोरों को गिरफ्तार किया और उनके पास से लाखों रुपये की बैटरियां, सोलर पैनल, मोबाइल फोन तथा चोरी में उपयोग की गई बाइक बरामद की। कार्रवाई एसपी शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशन में की गई।

सोलर सिस्टम चोरी का पर्दाफाश, तीन शातिर चोर दबोचे, लाखों का सामान बरामद
सोलर सिस्टम चोरी का पर्दाफाश, तीन शातिर चोर दबोचे, लाखों का सामान बरामद

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। भारत-नेपाल सीमा से सटे ठूठीबारी ठूठीबारी पुलिस ने सोलर सिस्टम चोरी के सनसनीखेज मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लाखों रुपये कीमत की चार ईस्टमैन कंपनी की बैटरियां, पांच पीवी पावर टेक कंपनी के सोलर पैनल, दो मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त एक हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक बरामद की है।

पुलिस का विशेष अभियान

एसपी शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार उपनिरीक्षक दिनेश सिंह यादव अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से मिली सटीक सूचना पर ग्राम मैरी में दबिश देकर सोलर सिस्टम चोरी के आरोपितों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपितों में तबरेज अंसारी निवासी जमुईकला थाना ठूठीबारी, चन्द्रशेखर साहनी निवासी कटका थाना निचलौल तथा बलराम दूबे निवासी जमुई कला थाना ठूठीबारी शामिल हैं।

बरामद सामान

पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर चोरी किया गया सोलर सिस्टम और अन्य सामान बरामद किया गया। बरामदगी में चार ईस्टमैन कंपनी की बैटरियां, पांच पीवी पावर टेक कंपनी के सोलर पैनल, दो मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक शामिल है। पुलिस ने बाइक को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज कर दिया है। थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई पूरी कर न्यायालय चालान किया गया।

सामान्य प्रश्न

किस घटना में पुलिस ने तीन चोरों को गिरफ्तार किया?
पुलिस ने सोलर सिस्टम चोरी के मामले में तीन चोरों को गिरफ्तार किया।
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