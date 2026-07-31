गोड्डा में 18 चोरी की बाइक बरामद, तीन गिरफ्तार

गोड्डा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के गिरोह का खुलासा करते हुए 18 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने दी। विशेष छापामारी दल ने लगातार सूचना और छापेमारी कर यह सफलता हासिल की।

गोड्डा, निज प्रतिनिधि। गोड्डा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के गिरोह का खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर 18 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी।

मामला और गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में बढ़ रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को देखते हुए अपराध नियंत्रण एवं चोरी गई मोटरसाइकिलों की बरामदगी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आकाश भारद्वाज के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया गया था। टीम ने लगातार सूचना संकलन और छापेमारी अभियान चलाया। इसी दौरान 31 जुलाई को कार्रवाई करते हुए कुल 18 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई तथा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में शहबाज अंसारी, पिता ताजुद्दीन अंसारी, ग्राम धैनुकट्टा (झपनीबांध), थाना पोड़ैयाहाट, शहनबाज अंसारी, पिता सलालुद्दीन अंसारी, ग्राम देवडांड, थाना देवडांड तथा किस्नु रजक, पिता अर्जुन मिर्धा, ग्राम गुंदली टोला, बाघमारा, थाना देवडांड, जिला गोड्डा शामिल हैं। तीनों के विरुद्ध नगर थाना कांड संख्या 138/2026 दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

मोटरसाइकिलों की बरामदगी पुलिस ने बताया कि बरामद मोटरसाइकिलों में सात स्प्लेंडर, दो ग्लैमर, तीन एचएफ डीलक्स, एक होंडा ड्रीम नियो, एक पैशन प्रो, एक होंडा डियो स्कूटी, एक बजाज सीटी-100 सहित कुल 18 वाहन शामिल हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी शहनबाज अंसारी के विरुद्ध पहले से भी गोड्डा नगर थाना कांड संख्या 122/2025 दर्ज है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है तथा यह पता लगाया जा रहा है कि चोरी की गई अन्य मोटरसाइकिलें कहां-कहां बेची गई हैं।