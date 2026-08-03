साइबर ठगों को रुपए पहुंचाने में तीन गिरफ्तार

विकास नगर पुलिस ने साइबर जालसाजों तक ठगी के रुपए पहुंचाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी म्यूल खाता खुलवाकर ठगी के रुपए मंगवाते। फिर अपना कमीशन काटकर बाकी रुपए जालसाजों तक पहुंचाते थे। गिरोह के सदस्यों के खिलाफ 13 राज्यों में 20 से अधिक शिकायत एनसीआरपी पोर्टल पर मिली हैं। अब तक आरोपी सवा 16 लाख रुपए जालसाजों तक पहुंचा चुके हैं। गाजीपुर एसीपी अतुल कुमार पांडेय ने बताया कि अलीगंज सेक्टर एन निवासी सैफ और सेक्टर सी का रेहान खान व जानकीपुरम सरस्वीपुरम का नीरज शर्मा है। इन लोगों के पास से आठ बैंक पासबुक, तीन चेकबुक, दो एटीएम कार्ड, तीन मोबाइल व 15 हजार रुपए नकद मिले हैं। आरोपियों ने कबूला कि उनके गिरोह का मास्टरमाइंड व सरगना में लक्ष्य यादव, हिमांशु यादव व आदर्श ठाकुर शामिल हैं, जो लखनऊ में ही रहते हैं। इन लोगों के साथ मिलकर साइबर ठगी की रकम को म्यूल खाते उपलब्ध कराकर विभिन्न राज्यों से बैंक खातों से मंगवाया गया है。