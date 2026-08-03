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साइबर ठगों को रुपए पहुंचाने में तीन गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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साइबर ठगों को रुपए पहुंचाने में तीन गिरफ्तार- विकास नगर पुलिस ने म्यूल खाता खुलवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया

साइबर ठगों को रुपए पहुंचाने में तीन गिरफ्तार

विकास नगर पुलिस ने साइबर जालसाजों तक ठगी के रुपए पहुंचाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी म्यूल खाता खुलवाकर ठगी के रुपए मंगवाते। फिर अपना कमीशन काटकर बाकी रुपए जालसाजों तक पहुंचाते थे। गिरोह के सदस्यों के खिलाफ 13 राज्यों में 20 से अधिक शिकायत एनसीआरपी पोर्टल पर मिली हैं। अब तक आरोपी सवा 16 लाख रुपए जालसाजों तक पहुंचा चुके हैं। गाजीपुर एसीपी अतुल कुमार पांडेय ने बताया कि अलीगंज सेक्टर एन निवासी सैफ और सेक्टर सी का रेहान खान व जानकीपुरम सरस्वीपुरम का नीरज शर्मा है। इन लोगों के पास से आठ बैंक पासबुक, तीन चेकबुक, दो एटीएम कार्ड, तीन मोबाइल व 15 हजार रुपए नकद मिले हैं। आरोपियों ने कबूला कि उनके गिरोह का मास्टरमाइंड व सरगना में लक्ष्य यादव, हिमांशु यादव व आदर्श ठाकुर शामिल हैं, जो लखनऊ में ही रहते हैं। इन लोगों के साथ मिलकर साइबर ठगी की रकम को म्यूल खाते उपलब्ध कराकर विभिन्न राज्यों से बैंक खातों से मंगवाया गया है。

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एटीएम या चेक से तुरंत निकाल लेते थे रकम

विकास नगर थाना प्रभारी आलोक सिंह ने बताया कि एनसीआरपी पोर्टल पर मिली शिकायतों की जांच में सैफ, रेहान व नीरज के बैंक खातों में दूसरे राज्यों में साइबर ठगी से जुड़े खातों से रुपए आए थे। आरोपी सैफ व रेहान ने बताया कि वह अपने और परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में साइबर ठगी की रकम मंगवाते थे। फिर नीरज के कहने पर रकम को चेक या एटीएम से तुरंत ही निकाल लेते थे। इसके बदले में वह कमीशन लेते थे। जांच में सामने आया है कि एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायतों में तमिलनाडु से चार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र व हरियाणा से दो-दो और बिहार, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, यूपी, ओडिशा, पंजाब व मध्य प्रदेश से एक-एक शिकायत दर्ज हैं।

सामान्य प्रश्न

इस साइबर जालसाजी गिरोह के मुख्य आरोपी कौन हैं?
साइबर जालसाजी गिरोह का मास्टरमाइंड व सरगना लक्ष्य यादव, हिमांशु यादव व आदर्श ठाकुर हैं।
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