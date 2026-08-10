जुलूस रोकने के लिए पांच स्थानों पर की गई ‘फौलादी’ बैरिकेडिंग

रांची में विधानसभा घेराव के मद्देनजर पुलिस ने धुर्वा इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। छात्रों द्वारा परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ सोमवार को जुलूस निकाले जाने की योजना है। पुलिस ने बैरिकेडिंग की है और सभी संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा बल तैनात किए हैं।

रांची, प्रमुख संवाददाता। विधानसभा घेराव के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन ने धुर्वा इलाके में कड़ी किलेबंदी कर पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया है। जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों के विरोध में छात्रों द्वारा सोमवार को निकाले जाने वाले जुलूस को रोकने के लिए नई विधानसभा से एक से डेढ़ किलोमीटर पहले ही कंटीले तार से बैरिकेडिंग की गई है। पुरानी विधानसभा से लेकर नई विधानसभा तक करीब पांच स्थानों अभेद्य फौलादी बैरिकेडिंग हुई है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस जवान तैनात हैं। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि आंदोलनकारियों को किसी भी हाल में बैरिकेडिंग पार न करने दिया जाए। विद्यार्थियों के प्रदर्शन और जुलूस को देखते हुए कचहरी चौक से लेकर नई विधानसभा परिसर तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे मार्ग में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील स्थानों पर विशेष नजर है। ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से तत्काल निपटा जा सके। सुरक्षा व्यवस्था में करीब 1500 पुलिसकर्मियों को मुस्तैद किया गया है। इनमें रैप, आईआरबी, जिला पुलिस बल के अलावा क्यूआरटी को भी शामिल किया गया है.

रिजर्व में रखा गया अतिरिक्त बल जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बल को रिजर्व में रखा गया है। पुलिसकर्मियों को अलग-अलग प्वाइंट पर तैनात कर जुलूस की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया है। साथ ही विधानसभा के आसपास अग्निशमन दस्ता, वाटर कैनन और बम निरोधक दस्ते को तैनात किया गया है।

आईपीएस और डीएसपी स्तर के अधिकारी संभालेंगे कमान सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी वरिय पुलिस अधिकारियों के जिम्मे रहेगी। सिटी एसपी पारस राणा, ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी, ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह और कोतवाली एएसपी निखिल राय के साथ कई डीएसपी और करीब आधा दर्जन थानेदारों को भी अलग ड्यूटी में लगाया जाएगा। अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। किसी भी स्थिति में त्वरित निर्णय लेने के लिए अधिकारियों को मौके पर सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है।

ड्रोन से होगी आसमान से निगरानी विधानसभा घेराव के दौरान जुलूस और भीड़ की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन कैमरे के जरिए पुलिस भीड़ की गतिविधियों और जुलूस की स्थिति पर नजर रखेगी। इसके अलावा प्रमुख स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। कंट्रोल रूम से सीसीटीवी फुटेज की लगातार मॉनिटरिंग किए जाने के लिए अलग से पुलिस फोर्स की व्यवस्था की जा रही है।

छात्रों के साथ सख्ती न बरते पुलिसकर्मी : एसएसपी रांची एसएसपी राकेश रंजन ने रविवार को विद्यार्थियों का विधानसभा घेराव को लेकर पुलिस लाइन में ब्रीफिंग की। इस दौरान एसएसपी ने तैनात पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिया है कि वे आंदोलनरथ विद्यार्थियों से सख्ती से पेश नहीं आएं। विद्यार्थियों को समझा-बुझाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की सलाह दें। उन्होंने आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों से अपील की है कि वे कानून को नहीं तोड़ें। शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन करें।

आज इन इलाकों में निकलने पहले हो जाएं सतर्क सावधान, राजधानी रांची के धुर्वा समेत शहर के कई मार्गों में जुलूस को लेकर यातायात व्यवस्था प्रभावित रह सकती है। जुलूस के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने धुर्वा के कई प्रमुख मार्गों को बंद कर दिया है। ऐसे में इन रास्तों से जाने वाले वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। जेपीएससी-जेएसएसपी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र संगठन और जेएलकेएम की ओर से सोमवार को पुरानी विधानसभा से जुलूस निकालकर नई विधानसभा घेराव करने की घोषणा की है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे विद्यार्थी सुबह 10 बजे बाइक समेत अन्य माध्यमों से पुरानी विधानसभा के पास जुटेंगे। इससे मेन रोड, हरमू रोड, सुजाता चौक, डोरंडा आदि मार्गों में यातायात व्यवस्था प्रभावित होने का अंदेशा है.

ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले अपने मार्ग की स्थिति की जानकारी जरूर लें और संभव हो तो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। जुलूस के दौरान कई स्थानों पर वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम लग सकता है। धुर्वा व आसपास के मार्ग में वाहन लेकर न जाएं

धुर्वा क्षेत्र के अलावा जुलूस के संभावित मार्गों से जुड़े प्रमुख चौक-चौराहों पर भी यातायात प्रभावित होने की आशंका है। ट्रैफिक पुलिस ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए जवानों की तैनाती की है और वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे बिरसा चौक से धुर्वा, पुराना विधानसभा मार्ग, शहीद मैदान मार्ग, धुर्वा गोल चक्कर मार्ग, नयासराय से धुर्वा आने वाले मार्ग बंद रहेंगे। इन बंद मार्गों में प्रवेश करने की कोशिश न करें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें। जरूरी काम से निकलने वाले लोग समय से पहले घर से निकलें, ताकि जाम के कारण उन्हें परेशानी न हो।