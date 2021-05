पंजाब में ड्रग तस्करों पर कसी नकेल, 65 करोड़ रुपये की हेरोइन के साथ एक गिरफ्तार

पंजाब में ड्रग तस्करी को लेकर शिकंजा कसा है। यहां फिरोजपुर पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल और बीएसएफ ने संयुक्त अभियान में 65 करोड़ रुपये की हेरोइन के साथ एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है।

एसएसपी फिरोजपुर ने कहा, 'आरोपी को 180 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने 12.9 किलोग्राम हेरोइन का खुलासा किया जो एलओसी की जीरो लाइन से बरामद की गई थी।'

Punjab | In joint op, Ferozepur Police's Anti Narcotic Cell & BSF arrested a drug smuggler with heroin worth Rs 65 cr



"Accused was arrested with 180 g heroin. During interrogation, he disclosed 12.9 kg heroin that was recovered from zero line of LOC," SSP Ferozepur said (23.05) pic.twitter.com/bTJxWL3oJG