चोरी-नकबजनी के सिंडिकेट पर पहली बार धारा 111 का शिकंजा
बलरामपुर में पुलिस ने चोरी और नकबजनी में संलिप्त दो आरोपियों पर संगठित अपराध की धारा लगाकर कार्रवाई की तैयारी शुरू की है। दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास जानने के बाद उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करने की प्रक्रिया शुरू हुई। पुलिस का कहना है कि ये दोनों चोरी के मामलों में आपस में सहयोग करके आपराधिक गतिविधियाँ कर रहे थे।
बलरामपुर, संवाददाता। चोरी और नकबजनी की घटनाओं में कथित तौर पर लगातार सक्रिय दो आरोपियों पर अब संगठित अपराध की धारा में शिकंजा कसने की तैयारी है। कोतवाली देहात पुलिस ने दोनों के बीच आपराधिक गठजोड़ और लगातार चोरी की घटनाओं में संलिप्तता के आधार पर उन्हें सिंडिकेट के सदस्य के रूप में चिह्नित किया है। पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन के बाद दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 111 की उपधारा 2(ख) और 4 के तहत अभियोग पंजीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम भीखपुर निवासी विकास पाण्डेय पुत्र ओमप्रकाश पाण्डेय को कथित सिंडिकेट का सरगना और श्रावस्ती के इकौना थाना क्षेत्र के ग्राम रमवापुर डकही निवासी मनीष कुमार मिश्रा पुत्र भगौती प्रसाद को उसका सक्रिय साथी बताया गया है। पुलिस का आरोप है कि दोनों आपस में मिलकर चोरी और नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देते थे। चोरी के जरिए अवैध आर्थिक और भौतिक लाभ अर्जित करना इनका उद्देश्य बताया गया है。
छह मुकदमों में सामने आया आपराधिक इतिहास
पुलिस ने दोनों के आपराधिक इतिहास की पड़ताल की तो बलरामपुर और श्रावस्ती के अलग-अलग थानों में चोरी और संपत्ति संबंधी कई मुकदमे दर्ज मिले। कोतवाली देहात में वर्ष 2024 में ई-रिक्शा की बैटरियां चोरी करने के दो मामले दर्ज हैं। मु0अ0सं0 438/2024 में तीन बैटरियां और मु0अ0सं0 549/2024 में चार बैटरियां चोरी होने का मामला सामने आया था। पुलिस के मुताबिक दोनों मामलों में चोरी की बैटरियां बरामद की गईं और आरोप पत्र न्यायालय भेजे जा चुके हैं।
श्रावस्ती के गिलौला थाने में मु0अ0सं0 64/2022 चोरी के आरोप में दर्ज है
जो न्यायालय में विचाराधीन है। इकौना थाने में मु0अ0सं0 108/2022 कार्यालय में चोरी से संबंधित है। नवीन मांडन थाने में मु0अ0सं0 143/2022 मकान में चोरी और इसी थाने में मु0अ0सं0 09/2025 घर में चोरी का मुकदमा दर्ज है।
पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज मुकदमों को आधार बनाकर दोनों की आपराधिक गतिविधियों की कड़ी जोड़ी गई है
पुलिस का कहना है कि अलग-अलग घटनाओं में सामने आए तथ्यों और दोनों के आपसी संपर्क को देखते हुए सिंडिकेट के तौर पर कार्रवाई का आधार तैयार किया गया।
सात जुलाई को तैयार हुआ सिंडिकेट चार्ट
कोतवाली देहात पुलिस ने दोनों आरोपियों की गतिविधियों और आपराधिक इतिहास की जांच के बाद सात जुलाई 2026 को सिंडिकेट चार्ट तैयार किया। चार्ट को क्षेत्राधिकारी नगर के माध्यम से अपर पुलिस अधीक्षक के स्तर पर परीक्षण के लिए भेजा गया। परीक्षण के बाद इसे पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
एक अगस्त 2026 को पुलिस अधीक्षक ने सिंडिकेट चार्ट का अवलोकन कर बीएनएस की धारा 111 के तहत कार्रवाई को अनुमोदन प्रदान किया
इसके बाद आठ अगस्त को दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 111 की उपधारा 2(ख) और 4 के तहत अभियोग पंजीकृत करने के लिए अंतिम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। पुलिस अब दोनों आरोपियों से जुड़े अन्य लोगों और उनके संपर्कों की भी पड़ताल कर रही है। पुलिस के अनुसार चोरी और नकबजनी को संगठित तरीके से अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपराधिक नेटवर्क में शामिल अन्य सहयोगियों और चोरी के माल के निस्तारण से जुड़े लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में लाई जाएगी।
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