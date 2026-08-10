दिव्यांग दलित किशोरी से दुष्कर्म केस में पुलिस ने लगाई चार्जशीट

​रामपुर। सैफनी थाना क्षेत्र के एक गांव में मानसिक रूप से दिव्यांग दलित नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जेल में बंद आरोपी पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट लगाकर कोर्ट में दाखिल कर दी है। करीब दो माह पहले थाना क्षेत्र के एक गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई थी, जहां एक 15 वर्षीय मानसिक रूप से दिव्यांग किशोरी को घर में अकेली पाकर आरोपी ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद पीड़िता की मां की तहरीर पर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी गांव के ही साबिर अली के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य गंभीर व सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।