शेखपुरा : साइबर ठगों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, 8 जवान घायल
शेखपुरा के बाजिदपुर में साइबर अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें 8 जवान घायल हुए। हमलावरों ने पुलिस पर पत्थर फेंके और लाठियों से वार किया। पुलिस ने 9 नामजद और 20 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की। बाद में 4 नाबालिगों समेत 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।
शेखपुरा : साइबर ठगों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, 8 जवान घायल शेखोपुरसराय के बाजिदपुर में घटना, 9 नामजद व 20 अज्ञात पर एफआईआर बाजिदपुर और अस्थन्ना से 4 नाबालिगों समेत 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार फोटो 05 शेखपुरा 02 - शेखपुरा के एएसपी कार्यालय के पास साइबर अपराधियों को बुधवार को पकड़कर ले जाती पुलिस। शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले के शेखोपुरसराय थाना क्षेत्र के बाजिदपुर गांव में मंगलवार की रात साइबर अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस और टेक्निकल टीम पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया।
पुलिस टीम पर हमला
अपराधियों और उनके परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर जमकर पत्थर बरसाए और लाठियां चटकाईं। हमले में शेखोपुरसराय थाने के आठ पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए शेखोपुरसराय पीएचसी में भर्ती कराया गया है। एक घंटे तक रणक्षेत्र बना रहा गांव : एएसपी डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि साइबर अपराध पर चोट करने के लिए पुलिस टीम बाजिदपुर गई थी। पुलिस को देखते ही बदमाशों की टोली और उनके घरवालों ने हमला बोल दिया। करीब एक घंटे तक गांव रणक्षेत्र में तब्दील रहा। हालात बिगड़ते देख जब अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया, तब जाकर उपद्रवी शांत हुए और मौके से भाग निकले। पुलिस ने इस मामले में नौ नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
गिरफ्तारियां और ठगी का खुलासा
प्लेबॉय बनाने का देते थे झांसा, 8 गिरफ्तार : हमले के बाद पुलिस ने एएसपी की अगुवाई में सख्त रुख अपनाते हुए बाजिदपुर और अस्थन्ना गांव में ताबड़तोड़ छापेमारी की। यहां से पुलिस ने 04 नाबालिगों समेत कुल 08 साइबर अपराधियों को दबोचा। इनके पास से आठ मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जांच में पता चला है कि इन फोनों में इस्तेमाल हो रहे नंबरों पर दूसरे राज्यों में नौ मुकदमे दर्ज हैं। एएसपी ने बताया कि यह गिरोह सोशल मीडिया पर प्लेबॉय बनाने का लुभावना ऑफर देकर लोगों से ऑनलाइन ठगी करता था। अब उन परिजनों की भी पहचान की जा रही है, जो इन अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे। उन्हें भी कानूनी कटघरे में खड़ा किया जाएगा।
साइबर अपराधों की रोकथाम के उपाय
बनेगी साइबर क्यूआरटी, गिरिहिंडा पहाड़ पर लगेगा पिकेट: एसपी हिमांशु ने बताया कि साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए पूरे जिले में 200 ऐसे हॉटस्पॉट चिह्नित किए गए हैं, जहां से ठगी का खेल चल रहा है। त्वरित कार्रवाई के लिए साइबर क्यूआरटी (क्विक रिस्पांस टीम) का गठन किया जा रहा है। इसके अलावा, अपराध रोकने के लिए संवेदनशील माने जाने वाले गिरिहिंडा पहाड़ और मटोखर दह पर नए पुलिस पिकेट स्थापित किए जा रहे हैं। एसपी ने गंभीर अपराधों में नाबालिगों (किशोरों) की बढ़ती भागीदारी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपराध के दलदल से दूर रखने के लिए पुलिस जल्द ही एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाएगी और अभिभावकों से सीधा संवाद करेगी। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)
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