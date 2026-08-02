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बच्ची से हैवानियत के आरोपी सिपाही 12 घंटे रिमांड पर लेगी पुलिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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कोर्ट से मिली मंजूरी, जल्द धारदार हथियार की बरामदगी का होगा प्रयासददाता। दस वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में गिरफ्तार बर्खास्त स

बच्ची से हैवानियत के आरोपी सिपाही 12 घंटे रिमांड पर लेगी पुलिस

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। हैवानियत में गिरफ्तार बर्खास्त सिपाही को पुलिस जल्द 12 घंटे की रिमांड पर लेगी। पुलिस की ओर से दाखिल अर्जी पर कोर्ट ने रिमांड की मंजूरी दे दी है। हालांकि, रिमांड की तारीख अभी तय नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि निर्धारित तिथि पर आरोपी को जेल से रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी।पुलिस अधिकारियों के अनुसार, रिमांड के दौरान आरोपी से घटना में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार के संबंध में पूछताछ की जाएगी। जांच टीम का मानना है कि आरोपी की निशानदेही पर हथियार की बरामदगी हो सकती है, जो विवेचना में महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित होगा।

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इसके अलावा घटना से जुड़े अन्य पहलुओं और साक्ष्यों के बारे में भी आरोपी से पूछताछ की जाएगी। विवेचना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लैब को पत्र भेजकर डीएनए, जैविक नमूनों और अन्य वैज्ञानिक जांच की रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अब तक जुटाए गए अन्य साक्ष्यों को भी विवेचना में शामिल किया जा रहा है। सीओ कोतवाली ओंकार दत्त के मुताबिक, इस मामले में कोई भी पहलू अनदेखा नहीं छोड़ा जाएगा और उपलब्ध सभी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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