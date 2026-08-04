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जमानत मिलने के बाद फरार हो रहे अभियुक्त, आईजी ने जमानतदार पर कार्रवाई को कहा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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नवगछिया एसडीपीओ कार्यालय की समीक्षा के दौरान सच्चाई सामने आई आईजी ने वैसे अभियुक्तों

जमानत मिलने के बाद फरार हो रहे अभियुक्त, आईजी ने जमानतदार पर कार्रवाई को कहा

भागलपुर, प्रधान संवाददाता। नवगछिया पुलिस जिले के विभिन्न थानों में दर्ज और स्पीडी ट्रायल से संबंधित कांडों के अभियुक्त कोर्ट से जमानत मिलने के बाद फरार हो गए हैं। 30 जुलाई को आईजी विवेक कुमार के द्वारा नवगछिया एसडीपीओ कार्यालय के निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई। समीक्षा में पाया गया कि स्पीडी ट्रायल से संबंधित कांडों में काफी संख्या में अभियुक्त जमानत मिलने के बाद से फरार हैं। आईजी ने इसे मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने रेंज के तीनों जिले भागलपुर, बांका और नवगछिया पुलिस जिले के पुलिस कप्तान को निर्देश देते हुए कहा है कि फरार हुए अभियुक्तों के जमानतदारों का सत्यापन कर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पीडी ट्रायल से संबंधित कांडों में कोर्ट से जमानत पर मुक्त होने के बाद फरार हुए सभी अभियुक्तों की सूची भी जल्दी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

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आदतन अपराधियों के जमानतदार के विरुद्ध कार्रवाई का है निर्देश

बार-बार अपराध करने यानी आदतन अपराधी। बेल पर बाहर निकलने के बाद जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने वाले कुख्यात अपराधियों के जमानतदारों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश पुलिस मुख्यालय ने भी दिया है। मुख्यालय ने कहा है कि जिलों के वैसे मोस्ट वांटेड अपराधी जो कई कांडों में वांछित हैं और जमानत पर बाहर हैं, उनपर नजर रखनी है।

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बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों को लेकर ये भी है निर्देश

- बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों पर पूर्व में दर्ज कांडों की समीक्षा कर कार्रवाई करें

- जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों के बेल कैंसिलेशन की कार्रवाई करें

- कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद उसपर दर्ज कांडों का त्वरित विचारण सुनिश्चित हो

- अन्य जिलों के कांडों में वांछित अपराधियों की सूचना संबंधित जिलों को देना जरूरी होगा

- आर्म्स एक्ट से संबंधित कांडों का अनुसंधान 15 दिन के अंदर पूर्ण कर स्पीडी ट्रायल जरूरी

सामान्य प्रश्न

नवगछिया पुलिस ने किस प्रकार के अभियुक्तों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है?
नवगछिया पुलिस ने स्पीडी ट्रायल से संबंधित कांडों के अभियुक्तों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है जो जमानत मिलने के बाद फरार हो गए हैं।
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