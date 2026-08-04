एसपी ने किया विवेचकों का अर्दली रूम, दिए निर्देश
सोमवार रात, पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने थाना सैनी के विवेचकों की समीक्षा की। उन्होंने गंभीर अपराधों, महिला-बाल अपराधों और साइबर अपराधों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया। साक्ष्यों का वैज्ञानिक-तकनीकी संकलन और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने के निर्देश भी दिए। लापरवाही पर सख्त चेतावनी दी गई।
पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने सोमवार रात क्षेत्राधिकारी कार्यालय सिराथू में थाना सैनी के विवेचकों का अर्दली रूम किया। इस दौरान उन्होंने लंबित विवेचनाओं की एक-एक कर समीक्षा की और गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष तथा समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गंभीर अपराधों, महिला-बाल अपराधों, साइबर अपराधों और न्यायालय संबंधित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष जोर दिया। साक्ष्यों का वैज्ञानिक-तकनीकी संकलन, अभियुक्तों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई तथा पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने के निर्देश भी दिए। लापरवाही न बरतने और निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। चेताया कि मनमानी करने पर लाइन का रास्ता दिखाया जाएगा।
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