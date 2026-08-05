बैरागीवाला हत्याकांड का फरार चल रहा मुख्य आरोपी युनुस गिरफ्तार

विकासनगर,कार्यालय संवाददाता। सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में खेत में पानी छोड़ने के विवाद में हुई हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीब डेढ़ माह से फरार चल रहे आरोपी युनुस पुत्र स्व. महबूब को पुलिस ने हरिद्वार जनपद के बुग्गावाला क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इस बहुचर्चित हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। विदित है कि 13 जून 2026 की शाम बैरागीवाला गांव में खेत में पानी छोड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया।

आरोप है कि एक पक्ष के कई लोगों ने दूसरे पक्ष के अशोक कुमार, विनोद कुमार और राजेश कुमार के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को ग्रामीणों की मदद से उपचार के लिए लेहमन अस्पताल ले जाया गया, जहां विनोद कुमार ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चला आ रहा था। घटना से दो-तीन दिन पहले भी खेत में पानी छोड़ने को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद मामला खूनी संघर्ष में बदल गया था। हत्या के बाद काफी दिनों तक क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था। आक्रोशित लोगों ने आरोपियों के घरों में आग लगा दी थी। प्रशासन ने भी आरोपियों के घर पर बुल्डोजर चलाया था। काफी दिनों तक बैरागीवाला छावनी में तब्दील रही।मामले में मृतक के भाई अशोक कुमार की तहरीर पर कोतवाली सहसपुर में तहत बीएनएस की विभिन्न धाराओं में 12 नामजद आरोपियों तथा 30-40 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें गठित की गई थीं। पुलिस पहले ही मामले में नामजद नौ आरोपियों रज्जाक, सलमान, जावेद, शहबाज, इम्तियाज, इंतजार, अमन, सावेज और आजम को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। युनुस की गिरफ्तारी के बाद अब इस हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 10 हो गई है। लगातार दबिश और संभावित ठिकानों पर निगरानी के दौरान पुलिस ने मंगलवार रात को फरार चल रहे आरोपी युनुस पुत्र स्व. महबूब निवासी बैरागीवाला को बुग्गावाला (हरिद्वार) से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार सुद्धोवाला भेज दिया गया। कोतवाल प्रदीप सिंह रावत ने बताया कि फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।