संपत्ति हड़पने को भतीजे ने गोली मार की थी चाचा की हत्या, दोस्त सहित गिरफ्तार
-धर्मपुर हत्याकांड की कोईलवर पुलिस ने सुलझा दी गुत्थी, भोजपुर के कोईलवर थाने की पुलिस ने धर्मपुर गांव के समीप पिछले महीने बबुरा के इंग्लिशपुर गांव निवासी सूरज राय की हत्या और उनके भतीजे को गोली मारे...
-धर्मपुर हत्याकांड की कोईलवर पुलिस ने सुलझा दी गुत्थी -तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान साक्ष्य के जरिए पुलिस ने घटना का किया खुलासा -हत्या में इस्तेमाल देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस और एक मैगजीन बरामद -संपत्ति हड़पने के साथ अपने दूसरे चाचा को फंसाने की भतीजे ने रची थी साजिश -कोर्ट से गांव लौटते समय चाचा की हत्या करने के बाद खुद को भी मार ली थी गोली -कोईलवर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव के समीप एक जुलाई की रात हुई थी वारदात आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता भोजपुर के कोईलवर थाने की पुलिस ने धर्मपुर गांव के समीप पिछले महीने बबुरा के इंग्लिशपुर गांव निवासी सूरज राय की हत्या और उनके भतीजे को गोली मारे जाने की घटना की गुत्थी सुलझी दी है।
भतीजे का मास्टर माइंड होनाभतीजा दीपक कुमार राय ही इस गोलीकांड का मास्टर माइंड निकला। संपत्ति हड़पने और दूसरे चाचा को मुकदमे में फंसाने के लिए उसने इस खौफनाक गोलीकांड की साजिश रची थी। इसे लेकर चाचा की हत्या करने के बाद उसने खुद के भी पैर में गोली मार ली थी, ताकि किसी को संदेह नहीं हो। हालांकि तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। भतीजे दीपक कुमार और उसके दोस्त विपिन कुमार राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से हत्या में इस्तेमाल देसी कट्टा के अलावे दो कारतूस और एक मैगजीन भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार दीपक कुमार बबुरा थाना क्षेत्र के इंग्लिशपुर गांव निवासी सुदर्शन राय का पुत्र है। विपिन कुमार राय सारण जिले के डोरीगंज थाना क्षेत्र के चकिया गांव निवासी लालबाबू राय का पुत्र है।
पुलिस की पूछताछपुलिस की पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस अधीक्षक राज की ओर से सोमवार को यह जानकारी दी गयी है। उन्होंने बताया कि एक जुलाई की रात कोर्ट से गवाही देने के बाद दीपक कुमार अपने चाचा सूरज राय के साथ गांव लौट रहा था। उसी बीच कोईलवर थाना क्षेत्र के धर्मपुर और बभनौली गांवों के बीच बधार में सूरज राय की गोली मार हत्या कर दी गयी थी। दीपक कुमार को भी गोली मारी गयी थी। उस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सदर एसडीपीओ टू रंजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की तफ्तीश शुरू की गयी।
सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स का विश्लेषणटीम में शामिल थानाध्यक्ष नरोत्तम चंद सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स का विश्लेषण किया, तो दीपक कुमार की भूमिका संदिग्ध लगी। उस आधार पर उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की गयी, तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। उसकी निशानदेही पर मामले में सहयोग करने के आरोप में उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एसडीपीओ रंजीत कुमार सिंह के अनुसार पूछताछ में दीपक कुमार राय ने बताया कि उसके पिता तीन भाई थे। चाचा सूरज राय की शादी नहीं हुई थी। वह उसके पिता के साथ रहते थे। उसका परिवार ही सूरज राय को खिलाता-पिलाता था और हर तरह का खर्चा उठाता था। लेकिन चाचा सूरज राय अपनी संपत्ति दोनों भाइयों में बांटने की बात करते थे। इधर, दूसरे चाचा कामता राय के साथ उसका झगड़ा भी होता रहता था। ऐसे में दीपक राय ने चाचा सूरज राय की हत्या कर एक तीर से दो निशाना साधने की साजिश रची। इसके तहत एक जुलाई की रात कोर्ट से गांव लौटते समय उसने चाचा सूरज राय की गोली मार हत्या कर दी। इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। एसडीपीओ ने बताया कि घटना के समय उसका दोस्त भी था, जो हथियार लेकर चल रहा था। हथियार बरामदगी को लेकर भी दीपक कुमार राय और विपिन कुमार के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
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