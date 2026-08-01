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मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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खुटहन में शुक्रवार रात पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने एक बदमाश के पैर में गोली मारी और उसके साथी को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए। घायल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली
मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

खुटहन (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। सुईथाखुर्द नहर पुलिया के पास शुक्रवार देर रात वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक अंतरजनपदीय बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से एक देशी तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल बरामद करने का दावा किया है। थानाध्यक्ष विक्रम लक्ष्मण सिंह ने बताया कि बिशुनपुर नहर पुलिया पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया गया लेकिन वे सुइथाखुर्द की तरफ भागे। आरोप है कि बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।

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जवाबी कार्रवाई में रिंकू यादव उर्फ ओमप्रकाश यादव निवासी भेला, थाना सरपतहां के बाएं पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी सत्यम लोना उर्फ लल्लू निवासी शाहपुर फिरोजपुर, थाना जलालपुर, जनपद अंबेडकर नगर को गिरफ्तार कर लिया गया। घायल रिंकू को उपचार के लिए सीएचसी खुटहन भेजा गया। जहां से बेहतर उपचार हेतु जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया।पुलिस के मुताबिक रिंकू सरपतहां थाने का हिस्ट्रीशीटर है और उसके विरुद्ध विभिन्न जनपदों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष विक्रम लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रेमशंकर सिंह, कांस्टेबल सोनू यादव, सुरेंद्र वर्मा, कुलदीप गोस्वामी, विजयशंकर यादव, आरक्षी चालक आकाश निषाद तथा आरक्षी अनिकेत और अभिषेक मिश्रा शामिल रहे। पुलिस मामले में विधिक कार्रवाई कर घायल को पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल तथा दूसरे को चलान न्यायालय भेज दिया।

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