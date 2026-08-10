पुलिस ने लगाया कांवड़ सेवा शिविर, एएसपी ने बांटा प्रसाद
धनारी। मुरादाबाद-आगरा नेशनल हाईवे पर उधरनपुर के पास सोनू ढाबा पर धनारी थाना पुलिस ने कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर लगाया। शिविर में पुलिसकर्मियों ने
मुरादाबाद-आगरा नेशनल हाईवे पर उधरनपुर के पास सोनू ढाबा पर धनारी थाना पुलिस ने कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर लगाया। शिविर में पुलिसकर्मियों ने हरिद्वार समेत विभिन्न गंगा घाटों से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्तों को फल और प्रसाद वितरित किया। शिविर की जानकारी मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभारी निरीक्षक नरेशपाल सिंह के साथ कांवड़ियों को प्रसाद वितरित किया और उनकी यात्रा की कुशलक्षेम पूछी।
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