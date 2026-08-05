सॉल्वर गैंग के अभियुक्त की 50.78 लाख की संपत्ति जब्त
पुलिस ने एक आरोपी के पास से 50.78 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है जो सॉल्वर गैंग से जुड़ा हुआ है। आरोपी रजनेश विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में साल्वर के रूप में काम करता था। उसके खिलाफ शिकोहाबाद और आगरा में कई मुकदमे दर्ज हैं। संपत्ति जब्तीकरण कार्रवाई जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में की गई है।
सॉल्वर गैंग से जुड़े एक आरोपी की पुलिस ने 50.78 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। आरोपी के खिलाफ शिकोहाबाद सहित आगरा के शाहगंज थाने में मुकदमा दर्ज हैं। आरोपी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में साल्वर के रूप में बैठने का काम किया जाता था। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में साल्वर गैंग पर संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। आरोपी रजनेश पर गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हैं। मक्खनपुर के जाफराबाद निवासी सॉल्वर गैंग से जुड़े गैंगस्टर अभियुक्त रजनेश पुत्र सुरेश निवासी जाफराबाद थाना मक्खनपुर द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में सॉल्वर बिठाकर अवैध तरीके से अर्जित की गयी थी।
इसके द्वारा सॉल्वर गैंग के जरिए लाखों की संपत्ति अर्जित की गई है। अब आरोपी की 50.78 लाख रुपये से ज्यादा कीमत के मकान एवं प्लॉट को धारा 14 के तहत कुर्क कर जब्तीकरण की कार्रवाई की है। आरोपी के खिलाफ डीआईएक्ट में थाना शिकोहाबाद, गैंगस्टर एक्ट में थाना शिकोहाबाद तथा शाहगंज थाने में भी मुकदमा दर्ज है।
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