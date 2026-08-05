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किशनगंज: तस्करी के लिए पश्चिम बंगाल ले जाई जा रही 10 भैंसें बरामद, पिकअप जब्त, चालक गिरफ्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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ठाकुरगंज, निज संवाददाता। ठाकुरगंज से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट सीमावर्ती इलाके में मवेशी तस्करी

किशनगंज: तस्करी के लिए पश्चिम बंगाल ले जाई जा रही 10 भैंसें बरामद, पिकअप जब्त, चालक गिरफ्ता

ठाकुरगंज, निज संवाददाता। ठाकुरगंज से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट

पुलिस की कार्रवाई

सीमावर्ती इलाके में मवेशी तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ठाकुरगंज पुलिस ने बुधवार को बड़ी सफलता हासिल करते हुए 10 भैंसों से लदी एक पिकअप वैन जब्त कर उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मवेशियों को अवैध रूप से पश्चिम बंगाल ले जाने की तैयारी थी, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर समय रहते कार्रवाई कर तस्करी की कोशिश विफल कर दी गई।

तस्करी की योजना का खुलासा

थानाध्यक्ष अंजय अमन ने बताया कि सूचना मिली थी कि लोहागड़ा से खरना मार्ग के रास्ते पानबारा सोनापुर (पश्चिम बंगाल) की ओर एक पिकअप वाहन में भैंसों की खेप भेजी जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने संभावित मार्ग पर घेराबंदी कर वाहन जांच अभियान शुरू किया। इसी दौरान संदिग्ध पिकअप को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 10 भैंसें लदी मिलीं।

कानूनी कार्रवाई

जांच के दौरान चालक से मवेशियों के परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई संतोषजनक कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने चालक बादल कुमार सिंह (पिता- रामेश्वर सिंह), निवासी कुड़ीडांगी, थाना ठाकुरगंज, जिला किशनगंज को गिरफ्तार कर लिया। पिकअप वाहन और सभी भैंसों को जब्त कर थाना लाया गया। आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

भविश्य की कार्रवाई

थानाध्यक्ष ने बताया कि जब्त किए गए मवेशियों को फिलहाल थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है। न्यायालय के निर्देश के बाद नियमानुसार उन्हें गौशाला को सुपुर्द किया जाएगा। साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि मवेशियों को कहां से लाया गया था, उन्हें किसके पास पहुंचाया जाना था तथा इस तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

संबंधित अभियान

उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में मवेशी तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तस्करी के धंधे में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए छापेमारी जारी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ठाकुरगंज पुलिस ने क्या जब्त किया?
ठाकुरगंज पुलिस ने 10 भैंसों से लदी एक पिकअप वैन जब्त की।
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