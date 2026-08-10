गिट्टी लदे हाइवा से शराब बरामद, चालक गिरफ्तार
बिक्रमगंज के अमियावर गांव में पुलिस ने गिट्टी लदे ट्रक से अंग्रेजी शराब की 300 एमएल की बोतलें बरामद की हैं। चालक गुलशन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और चालक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।
बिक्रमगंज। नासरीगंज थाना क्षेत्र के अमियावर गांव में पुलिस ने गिट्टी लदे हाइवा ट्रक से शराब बरामद कर चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान ट्रक से 300 एमएल की बोतलों में बंद अंग्रेजी शराब बरामद हुई। गिरफ्तार चालक की पहचान गुलशन कुमार पिता कामता पासवान निवासी भोठाही थाना गोह जिला औरंगाबाद के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि मामले में एसआई अखिलेश कुमार सिंह के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार चालक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।
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