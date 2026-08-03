मुख्तार के शूटर अंगद राय की 9.30 करोड़ की संपत्ति कुर्क

गाजीपुर, कार्यालय संवाददाता। मुख्तार अंसारी के आईएस-191 गैंग के शार्प शूटर रहे अंगद राय उर्फ झूलन की 9.50 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को सोमवार को कोतवाली पुलिस और राजस्व टीम ने कुर्क की। पुलिस के अनुसार यह संपत्ति संगठित अपराध से अर्जित धन से अंगद राय ने अपनी पत्नी सरिता राय के नाम खरीदी थी। गैंगस्टर एक्ट में इस संपत्ति को जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क किया गया है। एसपी डॉ. ईरज राजा ने बताया कि अंगद राय उर्फ झूलन पुत्र सर्वदेव राय निवासी शेरपुर खुर्द, थाना भांवरकोल मुख्तार अंसारी गैंग का मुख्य शार्प शूटर और सहयोगी है। उसके खिलाफ थाना कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा दर्ज है।

उसने संगठित अपराध से अर्जित धन से अपनी पत्नी सरिता राय के नाम से भांवरकोल थाना क्षेत्र के गिरधरिया में आराजी नंबर 207 रकबा 0.1370 हेक्टेअर में से 0.0127 हेक्टअर यानी 127 वर्गमीटर जमीन खरीदी थी। खरीदी गई जमीन में 63 वर्गमीटर में द्वितीय श्रेणी का निर्माण है। इस जमीन पर व्यवसायिक गतिविधि होती है। इसकी अनुमानित मूल्य 9 करोड़ 50 लाख रुपए है। मामले में थानाध्यक्ष की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने कुर्की का आदेश दिया। जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने राजस्व टीम के साथ जाकर भूमि को कुर्क किया। इस दौरान पुलिस ने मुनादी कराई की इस संपत्ति को कोई भी ना खरीदे। साथ ही इसका कोई उपयोग भी नहीं किया जाए। एसपी के मुताबिक, अंगद राय लंबे समय से हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर मामलों में आरोपी रहा है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इससे पहले भी पुलिस गैंगस्टर एक्ट में अंगद राय की कई करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार महेंद्र बहादुर, भांवरकोल थानाध्यक्ष रोहित कुमार मिश्रा, चौकी इंचार्ज रजागंज अभिनव गुप्ता समेत अन्य मौजूद रहे।