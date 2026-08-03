Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुख्तार के शूटर अंगद राय की 9.30 करोड़ की संपत्ति कुर्क

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
Follow us on Google News
share

गाजीपुर में पुलिस ने मुख्तार अंसारी के गैंग के शार्प शूटर अंगद राय की 9.50 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया। यह संपत्ति संगठित अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई थी। अंगद राय पर हत्या, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने संपत्ति की कुर्की के दौरान मुनादी भी कराई।

मुख्तार के शूटर अंगद राय की 9.30 करोड़ की संपत्ति कुर्क

गाजीपुर, कार्यालय संवाददाता। मुख्तार अंसारी के आईएस-191 गैंग के शार्प शूटर रहे अंगद राय उर्फ झूलन की 9.50 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को सोमवार को कोतवाली पुलिस और राजस्व टीम ने कुर्क की। पुलिस के अनुसार यह संपत्ति संगठित अपराध से अर्जित धन से अंगद राय ने अपनी पत्नी सरिता राय के नाम खरीदी थी। गैंगस्टर एक्ट में इस संपत्ति को जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क किया गया है। एसपी डॉ. ईरज राजा ने बताया कि अंगद राय उर्फ झूलन पुत्र सर्वदेव राय निवासी शेरपुर खुर्द, थाना भांवरकोल मुख्तार अंसारी गैंग का मुख्य शार्प शूटर और सहयोगी है। उसके खिलाफ थाना कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा दर्ज है।

ये भी पढ़ें:एके-47 तस्करों की संपत्ति पर शिकंजा, चार सीओ से मांगा गया ब्योरा

उसने संगठित अपराध से अर्जित धन से अपनी पत्नी सरिता राय के नाम से भांवरकोल थाना क्षेत्र के गिरधरिया में आराजी नंबर 207 रकबा 0.1370 हेक्टेअर में से 0.0127 हेक्टअर यानी 127 वर्गमीटर जमीन खरीदी थी। खरीदी गई जमीन में 63 वर्गमीटर में द्वितीय श्रेणी का निर्माण है। इस जमीन पर व्यवसायिक गतिविधि होती है। इसकी अनुमानित मूल्य 9 करोड़ 50 लाख रुपए है। मामले में थानाध्यक्ष की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने कुर्की का आदेश दिया। जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने राजस्व टीम के साथ जाकर भूमि को कुर्क किया। इस दौरान पुलिस ने मुनादी कराई की इस संपत्ति को कोई भी ना खरीदे। साथ ही इसका कोई उपयोग भी नहीं किया जाए। एसपी के मुताबिक, अंगद राय लंबे समय से हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर मामलों में आरोपी रहा है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इससे पहले भी पुलिस गैंगस्टर एक्ट में अंगद राय की कई करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार महेंद्र बहादुर, भांवरकोल थानाध्यक्ष रोहित कुमार मिश्रा, चौकी इंचार्ज रजागंज अभिनव गुप्ता समेत अन्य मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mukhtar Ansari Ghazipur Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।