रिंग रोड अंडरपास से प्रतिबंधित कोडीन और एस्कस कफ सिरप बरामद

नियामताबाद(चंदौली), हिन्दुस्तान संवाद। अलीनगर पुलिस ने कोरी गांव के पास रिंग रोड अंडरपास के समीप बुधवार की शाम एक ट्रक से 72 पेटी कोडिन और एस्कस कफ सिरप बरामद किया है। कफ सिरफ एक लावारिस खड़े ट्रक के ढाले में मुर्गी के दाने की बोरियों में रखा गया था। जब्त सिरप की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बतााई जा रही है। पुलिस ने ट्रक सहित कोडिन सिरप कब्जे में लेकर थाने ले गई। जहां ट्रक मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई। गुरुवार को अलीनगर थाने में क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह ने इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर अलीनगर थाना प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कोरी गांव स्थित रिंग रोड अंडरपास के समीप एक लावारिस ट्रक पर छापेमारी की। जब ट्रक की जांच की गई तो उसमें कोई चालक नहीं मिला। ट्रक के ढाले में मुर्गी के दाने की 36 बोरियां छुपा कर रखी हुई थी। जब उसकी गहन तलाशी ली गई तो उसमें कुल 72 पेटी सिरप पाया गया। वहीं मौके से कोई भी आरोपी नहीं पकड़ा गया। पुलिस ने इसकी सूचना ड्रग इंस्पेक्टर चंद्रेश कुमार को भी दी। जिन्होंने बरामद सिरप का सैंपल जांच के लिए लखनऊ स्थित प्रयोगशाला भेज दिया। बताया कि ट्रक के केबिन में एक जीपीएस डिवाइस भी मिला है, जिसे सिम के साथ कब्जे में लेकर उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं ट्रक के पंजीकरण नंबर के आधार पर फिरोजाबाद जिले के नासुपुर सजेती निवासी राहुल कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक अनिल कुमार सिंह, पंकज कुमार सिंह, आरक्षी राकेश कुमार मौर्य, प्रवेश कुमार सिंह शामिल रहे。