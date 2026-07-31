30 लाख का गांजा बरामद, दो सगे भाई गिरफ्तार
वाराणसी में सिगरा पुलिस ने लहरतारा के एनईआर पार्क के पास से 30 लाख रुपये का गांजा बरामद किया। आरोपियों, जो बिहार के निवासी हैं, ने पिकअप के नीचे गांजा छिपा रखा था। पुलिस ने बताया कि वे करीब एक साल से इस धंधे में शामिल थे और ओडिशा से गांजा लेकर आ रहे थे।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। सिगरा पुलिस ने शुक्रवार को लहरतारा के एनईआर पार्क के पास से पिकअप से 30 लाख का गांजा बरामद किया। आरोपी सगे भाइयों ने पिकअप के नीचे कैविटी बनाकर 56 बंडल में करीब 60 किलो गांजा छिपा रखा था। इंस्पेक्टर सिगरा शिवाकांत मिश्र ने बताया कि आरोपियों में बिहार के रोहतास जिले के शिवसागर निवासी मुमताज फारुकी और मुन्ना फारुकी हैं। दोनों ओडिशा के नंबर के वाहन से गांजा की खेप लाते थे। ओडिशा से गांजा लेकर चले थे। वाराणसी में सप्लाई की जानी थी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि करीब एक साल से इस धंधे में शामिल थे।
वे केवल कैरियर के तौर पर काम करते थे। वाहन सीज कर दिया गया है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में नगर निगम चौकी प्रभारी भृगुपति त्रिपाठी, उप निरीक्षक सुधीर कुमार अग्रहरि, अभय कुमार गुप्ता, अंकित कुमार राय आदि थे।
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