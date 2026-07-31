चेकिंग देख ट्रक छोड़ भागा चालक, 37 भैंसों के साथ सह चालक गिरफ्तार

ठाकुरगंजचेकिंग देख ट्रक छोड़ भागा चालक, 37 भैंसों के साथ सह चालक गिरफ्तारचेकिंग देख ट्रक छोड़ भागा चालक, 37 भैंसों के साथ सह चालक गिरफ्तार

ठाकुरगंज, निज संवाददाता। सीमा क्षेत्र में मवेशियों की अवैध तस्करी पर लगातार सख्ती बरत रही पाठामारी थाना पुलिस ने गुरुवार की सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए 37 भैंसों से लदे एक ट्रक को जब्त कर लिया। वाहन जांच के दौरान पुलिस को देख ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, जबकि सह चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रक में भैंसों को अमानवीय ढंग से ठूंस-ठूंसकर भरा गया था। बरामद सभी मवेशियों को न्यायालय के आदेश के बाद संबंधित गौशाला के सुपुर्द किया जाएगा।

गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई थानाध्यक्ष गंगा प्रसाद गुप्ता ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि अररिया से असम की ओर अवैध रूप से मवेशियों की खेप भेजी जा रही है। सूचना मिलते ही अमलझाड़ी पेट्रोल पंप के समीप सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसी दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने वाहन की रफ्तार बढ़ाकर भागने का प्रयास किया।

सह चालक की गिरफ्तारी पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक का पीछा किया। कुछ दूरी पर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, लेकिन ट्रक में मौजूद सह चालक होरिल यादव, निवासी प्राणपुर थाना क्षेत्र, जिला कटिहार, को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उससे मवेशियों की तस्करी से जुड़े नेटवर्क के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

भैंसों की बरामदगी ट्रक की तलाशी में 37 भैंस बरामद हुईं। जांच के दौरान मवेशियों के परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। साथ ही यह भी पाया गया कि सभी भैंसों को बेहद संकरे स्थान में ठूंसकर रखा गया था, जिससे पशुओं के साथ क्रूरता किए जाने की पुष्टि हुई।

बुराई के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई थानाध्यक्ष गंगा प्रसाद गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार सह चालक के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। फरार चालक की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क की भी जांच कर रही है कि मवेशियों की खेप किसके इशारे पर भेजी जा रही थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं।

गौरतलब है कि थानाध्यक्ष गंगा प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में पाठामारी थाना पुलिस हाल के दिनों में अवैध तस्करी और अपराध के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में की गई इस कार्रवाई को पुलिस की सतर्कता, त्वरित सूचना तंत्र और सक्रिय कार्यशैली का एक और उदाहरण माना जा रहा है।